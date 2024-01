Le jardin fleurit alors que les Knicks dominent les Rockets des deux côtés

Mike Vaccaro

C’est le genre de jeu qui donne vie à un terrain de basket, qui le fait vibrer avec suffisamment d’électricité pour alimenter 40 pâtés de maisons. Cela peut être le Madison Square Garden, bien sûr, mais cela peut aussi être les terrains de jeux de Rucker Park ou de West Fourth Street. Il peut s’agir de Rose Hill, de Draddy Gym ou de Alumni Hall. Il peut s’agir d’une salle de sport CYO avec un plafond court et un sol d’auditorium.

Mais oui : celui-ci se trouvait justement au Jardin.

Celui-ci s’est déroulé mercredi soir, devant 19 439 spectateurs, à 5 minutes et demie de la fin du match. Les Knicks avaient déjà une avance confortable, 93-81, mais comme à leur habitude, ils jouaient toujours une défense hargneuse.

En NBA, en 2024, ça se démarque. Les Nuggets et les 76ers ont marqué 156 points en première mi-temps la nuit précédente. Les Knicks ont disputé 11 matchs toute l’année dernière alors qu’ils détenaient un adversaire de moins de 100 ; ils atteindraient bientôt le total de 12 cette année, déjà, exactement à mi-parcours de la saison.

Maintenant, Isaiah Hartenstein s’est levé pour bloquer un lay-up de Jalen Green de Houston. Josh Hart a éloigné le carambole de Green, a dribblé deux fois, a levé les yeux et a repéré Julius Randle en train de parcourir le côté gauche du sol. Hart est passé à Randle. Et avec une passe rapide qui aurait parfaitement fonctionné à Rucker ou à West Fourth, il a nourri OG Anunoby. Anunoby a plongé.

Le Jardin a explosé.

“Je pense que le Jardin a aimé ça”, a déclaré Randle, “c’est sûr.”

Oh oui. Ils l’ont aimé. Il y avait beaucoup de choses à apprécier lorsque les Knicks se sont enfuis des Rockets 109-94, une belle façon de célébrer à la fois le 30e anniversaire de la saison puisque ces équipes se sont battues pour le championnat NBA et le 66e anniversaire de Tom Thibodeau. Cela n’a pas toujours été joli et il a fallu 2 quarts et demi pour que les Knicks trouvent leur rythme.

Mais ils ont finalement trouvé leur rythme.

Et quand ils l’ont fait, ils vous ont rappelé pourquoi dans la seconde moitié de cette saison, avec une quantité raisonnable de chance et une quantité raisonnable de santé, il pourrait y avoir encore plus à profiter que la première, que les Knicks ont terminée à 24-17. vainqueurs de sept de leurs neuf matchs depuis l’arrivée d’Anunoby de Toronto.

“Et si nous obtenons peut-être deux rebonds”, nous a gentiment rappelé Thibodeau, “peut-être que nous sommes sur la bonne voie”. [a nine-] séquence de victoires consécutives.

Ces matchs – à Dallas la semaine dernière, contre Orlando lundi après-midi – sont terminés, et Thibodeau ne déplorait pas tant les occasions manquées qu’il soulignait son point plus large : « Au mois de janvier, nous jouons un très bon basket-ball.

Ils sont. Et ils sont prêts à maintenir cela au moins jusqu’à la fin du mois, avec une pile de matchs à domicile commençant jeudi soir contre les Wizards 7-32. La pièce au sommet que nous avons décrite n’était qu’un des nombreux moments croustillants qui ont enchanté le Jardin. Plus tôt, Donte DiVincenzo avait terminé un beau vol et une pause rapide en ne regardant pas Randle pour un dunk.

Et à l’autre bout, il y a la défense, qui est désormais devenue une habitude. Les Knicks ont encore leurs spasmes, comme toutes les équipes, cèdent encore occasionnellement des mi-temps de 60 et 65 points. En 2024, chaque équipe peut vivre une soirée comme celle des Raptors contre le Heat mercredi, réussissant 20 3 sur 38. Cependant, la plupart des soirs, les Knicks apportent leur panier-repas.

Et pour un entraîneur qui a fait ses armes en NBA dans les années 90, à l’époque où la défense était à l’ordre du jour, c’est un meilleur cadeau d’anniversaire pour Thibodeau qu’un cheesecake entier de Junior avec 66 bougies dessus.

« Au fur et à mesure, nous mettons l’accent sur l’amélioration », a-t-il déclaré. «C’était un peu agité mais nous avons continué à avancer. Nous avons beaucoup de travail à faire et nous n’avons pas encore tout compris. Nous devons continuer à travailler.

Mais ils travaillent actuellement avec un formidable ensemble de chimie, aux deux extrémités du terrain. Il n’en faut pas beaucoup pour recalibrer cela, comme les Knicks l’ont découvert lors des deux matchs précédents lorsqu’ils ont à peine échappé à l’université junior de Memphis avant de perdre une avance de 10 points au quatrième quart sur le Magic sous le regard de Brunson en civil.

Mais les Knicks étaient à nouveau entiers mercredi, ce qui aide, Brunson revenant avec 30 points pour rejoindre les 31 de Randle pour réserver cinq Knicks à deux chiffres. Randle parlait pour lui-même mais aurait pu parler au nom de l’ensemble de l’univers des Knicks lorsqu’il a rappelé ce qu’il avait dit à Brunson après son congé sabbatique de deux matchs.

“Je lui ai dit”, a déclaré Randle, rayonnant, “de remettre ses fesses là-bas.”











