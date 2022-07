Le jardin de mon voisin est un pourboire et plein de DOG POO… l’odeur frappe dès que vous ouvrez la porte – c’est dégoûtant

UNE FEMME a affirmé que le jardin de son voisin est tellement plein de caca de chien qu’il PUE dès que vous ouvrez la porte.

Katarzyna Filipek-Grodzicka, 33 ans, dit que Nicola Cheal échoue à plusieurs reprises après ses deux laboratoires devant sa maison à Boston, Lincs.

Katarzyna Filipek-Grodzicka, 33 ans, dit que Nicola Cheal échoue à plusieurs reprises après ses deux laboratoires Crédits : Tracey Kandohla

Le caca de chien peut être vu à l’extérieur de la maison à Boston, Lincs. Crédits : Tracey Kandohla

Le problème s’est tellement aggravé que le conseil l’a giflée d’une amende de 660 £ et elle a été condamnée à payer 717 £ de frais de justice.

Mais la voisine enceinte de Nicola, Katarzyna, affirme que les sanctions ont fait peu de différence, insistant sur le fait que la zone à l’extérieur de sa maison PUE toujours de caca.

La mère de trois enfants a déclaré à The Sun Online: “Une affaire judiciaire n’a rien changé, l’odeur me rend toujours malade.

« La crotte des chiens est là, ramassée dans son jardin, juste à côté du mien, et c’est ignoble.

“J’ouvre ma porte d’entrée et le pong vous frappe. C’est horrible.

“Je lui ai demandé gentiment de l’enlever, c’est un risque pour la santé, mais elle a refusé.”

La fille de 13 ans de Katarzyna, Mia, a déclaré qu’elle s’inquiétait également pour le bien-être de sa mère enceinte, ajoutant: «Ça sent et a l’air si dégoûtant.

“Nous sortons de notre porte d’entrée et, ouf, c’est là.

« C’est à l’avant, à l’arrière, partout. Son jardin à l’arrière est un pourboire, plein ou de détritus et de bric-à-brac et avec du caca de chien caché tout en dessous.”

Lorsque The Sun Online a visité la propriété du propriétaire du chien, des tas de caca pouvaient être vus devant sa porte d’entrée tandis qu’une puanteur pouvait être sentie dans la chaleur.

Les voisins ont déclaré qu’ils parlaient rarement à Nicola, une ex-infirmière qui aurait dans la cinquantaine, insistant sur le fait qu’elle se fermait après la mort de son partenaire.

Un local a déclaré: «Ils avaient cinq chiens et vous les voyiez toujours les promener, mais depuis [Nicola’s partner] décédée, elle est devenue une recluse et a abandonné son travail d’infirmière.

Un autre résident à proximité, David Coombe, a ajouté : « L’arôme est affreux et ce n’est pas hygiénique.

“Je suis surpris que ça soit allé aussi loin. Ce n’est pas très agréable du tout.”

‘IL Y EN A PARTOUT’

Le propriétaire et les voisins de Nicola se sont plaints pour la première fois du désordre malodorant en août 2020.

Mais elle n’a pas réussi à le clarifier, ce qui a conduit à une audience au Boston Magistrates ‘Court dans une affaire portée par le Boston Borough Council.

Le propriétaire du chien ne s’est pas non plus présenté et s’est vu signifier une ordonnance de réduction de litière l’année suivante, pour une nuisance récurrente, qui a de nouveau été ignorée.

Elle a reçu un avis de réduction en septembre 2021 concernant des accumulations de matières fécales dans les cours avant et arrière de la maison d’Argyle Street.

Et cette semaine, elle a été condamnée à une amende de 660 £ et condamnée à payer 717 £ de frais.

Le tribunal a appris que le conseil avait tenté de travailler avec elle dans sa propriété louée, mais n’avait pas réussi à trouver une solution.

Andrew Goldsborough, poursuivant pour le conseil, a déclaré: “Elle a reçu un préavis.

“Elle ne s’est pas conformée. C’est sur une longue période de temps.

“Les voisins ont signalé des odeurs et il y a eu des accumulations de mouches. Personne n’a été malade à cause de cela.”

Le Boston Borough Council a été approché pour commentaires.

Le jardin arrière est envahi par la végétation alors qu’une porte qui y mène est cassée Crédits : Tracey Kandohla