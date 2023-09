Le jardin de jungle de notre voisin collectionneur a provoqué une infestation de RAT – il l’appelle un sanctuaire mais nous avons dû agir

Des familles vivant à côté d’un collectionneur dans une rue résidentielle calme affirment que sa saleté a provoqué une infestation de RAT.

Les voisins affirment qu’une population croissante de rats s’est répandue depuis la propriété de William Glyn Cross vers leurs jardins et leurs maisons.

Ils disent voir régulièrement les rats grimper par-dessus la clôture de M. Cross et pénétrer dans leurs propriétés.

Un couple, George et Gill Davies, a déclaré que le problème des rongeurs rendait leur vie « une misère ».

Mais l’ancien professeur de chimie, M. Cross, 79 ans, à qui son conseil local a ordonné de le nettoyer, insiste sur le fait que son jardin n’est qu’un « sanctuaire d’un mode de vie durable ».

Le conseil de Cardiff a ordonné à M. Cross, un collectionneur avoué, de nettoyer son jardin envahi par la végétation dans son bungalow à Thornhill, Cardiff.

M. Cross, qui vit là-bas depuis 35 ans, est un partisan du groupe environnemental Les Amis de la Terre et affirme réutiliser les choses.

Il a déclaré : « Ma philosophie est de rendre le Pays de Galles et le monde entier heureux. Les gens penseront que je suis très excentrique mais cela n’a pas d’importance. »

Mais ses voisins, qui souffrent depuis longtemps, affirment que sa « philosophie » les rend malades.

L’une d’elles, Gill Davies, 83 ans, a déclaré : « Je vois des rats ramper par-dessus son mur dans mon jardin jour et nuit et cela me rend terriblement malade.

« Le stress me rend malade. Je ne sais vraiment pas combien de temps je peux supporter de plus.

« C’est dégoûtant d’avoir des rats qui rampent dans le jardin et la peur d’entrer ensuite dans la maison me rend tellement anxieuse.

« Je cultive des pommes, des pommes de terre et d’autres aliments et je suppose que c’est pour cela qu’ils viennent dans mon jardin. Je les vois partout. »

Elle a ajouté : « Je me suis sentie désolée pour lui et je lui ai préparé des gâteaux, de la confiture et tout, et il n’arrêtait pas de promettre de ranger les choses.

« Mais ensuite, nous avons découvert qu’il y avait des rats qui passaient et nous les voyions grimper sur le toit du garage et nous avons dû appeler les vermines.

« Pour être honnête, Glyn a traité les rats avec du poison, mais le conseil considère toujours que le jardin est tellement envahi par la végétation et encombré de détritus qu’ils continueront probablement à revenir.

« Il a l’air d’un vieil homme adorable, mais il ne semble pas pouvoir s’arrêter de ramasser les ordures, il ne jette jamais rien.

« J’ai mis des plants de pommes de terre dans le hangar et quelques jours plus tard, nous avons constaté qu’ils avaient disparu, mangés par les rats. Nous avons également perdu des pommes de cette façon.

« Maintenant, les responsables de la vermine nous ont conseillé de ne pas distribuer de nourriture aux oiseaux à cause du problème des rats.

« Nous réalisons maintenant qu’il s’agit d’un problème plus grave et nous semblons impuissants à l’aider. J’espère que quelqu’un des services sociaux de la municipalité lui apportera une aide appropriée, sinon je crains que le problème ne disparaisse jamais.

« Cela commence vraiment à nous déprimer et cela commence à affecter notre santé mentale maintenant. »

Son mari, George, comptable à la retraite, 88 ans, a déclaré : « Lorsque nous avons acheté notre maison en 2018, nous n’avions pas réalisé que nous avions un problème.

« Mais quand nous avons réalisé qu’il y avait quelqu’un qui habitait à côté, nous avons pensé que ce devait être des squatteurs.

« Mais finalement, bien sûr, nous avons appris que c’était là que vivait Glyn et nous avons essayé d’être amicaux et serviables. »

George a poursuivi: « Depuis tout le temps que nous sommes ici, nous n’avons jamais vu ses déchets aller à la poubelle ou au recyclage. »

M. Cross a déclaré qu’il travaillait comme professeur de chimie dans la ville voisine d’Aberdare, mais que la sciatique l’avait contraint à prendre une retraite anticipée.

Il a déclaré que la mort de ses parents peu de temps après l’avait amené à accumuler des réserves.

« Au cours de ma vie, j’ai collecté des tonnes et des tonnes de choses », a-t-il déclaré.

Le mois dernier, les autorités ont traduit M. Cross devant le tribunal de première instance de Cardiff car elles s’inquiétaient du fait que les « accumulations » à l’extérieur de son domicile pourraient être un foyer pour les rats.

L’ancien enseignant a été reconnu coupable de non-respect d’un avis du conseil ordonnant d’enlever « les détritus généraux et les proliférations végétales ».

Il a été condamné à payer 400 £ et à nettoyer le jardin.

M. Cross a admis qu’il « s’était trompé d’équilibre » et s’est dit prêt à réduire l’encombrement selon « mes propres conditions » en embauchant des personnes pour l’aider au cours des prochains mois.

Il a ajouté : « Je ne suis pas fier d’être un collectionneur. J’ai besoin d’aide, c’est devenu trop difficile à contrôler à mon âge. Mais je préfère payer les gens pour m’aider. Je ne veux pas être dirigé. «

Un porte-parole du conseil municipal de Cardiff a déclaré que M. Cross avait disposé de « beaucoup de temps » pour « éliminer l’accumulation de déchets et réduire la prolifération ».

Le porte-parole a ajouté : « Malheureusement, cela n’a pas été réalisé, la municipalité a donc le devoir d’agir en raison de l’infestation de rats affectant les propriétés voisines. »

