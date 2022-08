Le Japonais Urawa remporte un thriller sur penalty pour atteindre la finale de l’AFC

Saitama (Japon) (AFP) – Le gardien Shusaku Nishikawa a été le héros alors que les Urawa Red Diamonds du Japon ont battu l’obstiné Jeonbuk Motors de Corée du Sud 3-1 aux tirs au but pour atteindre la finale de la Ligue des champions d’Asie jeudi.

Nishikawa a été assailli par ses coéquipiers après avoir sauvé deux fois lors de la fusillade devant les fans d’Urawa à Saitama, une demi-finale nerveuse s’étant terminée 2-2 après 120 minutes lorsque l’équipe locale a attrapé un niveleur tardif.

La finale a lieu en février contre une équipe de la zone ouest de l’AFC, avec le champion en titre Al Hilal d’Arabie Saoudite parmi les prétendants.

Urawa, qui a remporté la Ligue des champions en 2007 et 2017, avait été prolifique en entrant dans le match, marquant 20 buts lors de ses quatre derniers matches dans la meilleure compétition de clubs d’Asie.

Cela ressemblait à un autre goalfest lorsque l’ailier Yusuke Matsuo s’est rapproché à bout portant à la 11e minute après un centre dangereux de l’arrière Hiroki Sakai.

Mais Jeonbuk, eux-mêmes deux fois anciens champions, s’est avéré être un jeu d’enfant et constituait une menace à la pause.

L’ancien ailier de Leeds United et de Swansea City, Mo Barrow, a couru vers le bas et a réduit pour Song Min-kyu, qui a battu son homme avant de décocher un tir féroce juste au-dessus de la barre.

L’équipe de la K League avait besoin de plus de temps pour atteindre les quarts de finale et les demi-finales, et leur entraîneur Kim Sang-sik avait qualifié ses joueurs de “vraiment fatigués”.

Mais ce sont les visiteurs qui ont terminé la première mi-temps les plus forts et 10 minutes après le début de la deuxième période, Jeonbuk était à égalité.

Song, toujours menaçant, a été abattu dans la surface et après un contrôle VAR prolongé, Paik Seung-ho a appliqué le penalty qui en a résulté.

Ils sont allés en prolongation et Jeonbuk pensait avoir défié la fatigue pour l’emporter à la 116e minute, seulement pour que l’attaquant danois d’Urawa, Kasper Junker, ait égalisé à la 120e minute.

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions de cette année dans la région orientale du tirage au sort se sont toutes déroulées à Saitama et sur une manche à cause de Covid.