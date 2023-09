Le japonais Toshiba s’apprête à mettre fin à 74 ans d’histoire boursière

Toshiba est l’une des plus anciennes et des plus grandes entreprises du Japon

Toshiba, l’une des sociétés les plus anciennes et les plus importantes du Japon, est sur le point de mettre un terme à ses 74 années d’histoire boursière grâce à l’acquisition d’une participation majoritaire par un groupe d’investisseurs.

Ses divisions vont de l’électronique domestique aux centrales nucléaires et, pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale, elles ont été un symbole de la reprise économique du pays et de son industrie de haute technologie.

En 2015, elle a admis avoir surestimé ses bénéfices de plus d’un milliard de dollars sur six ans et a payé une amende de 7,37 milliards de yens (47 millions de dollars ; 38 millions de livres sterling), ce qui était à l’époque la plus importante de l’histoire du pays.