Le Japonais Star Dog Gen The Corgi décède le jour de la Saint-Valentin, Internet pleure la perte

Dans un post émouvant, la poignée Instagram du chien populaire Gen the Corgi a annoncé que le célèbre animal n’est plus. Partageant une belle image du chien, la poignée a déclaré que Gen serait dans les mémoires comme une créature intrépide, libre et sans inhibition. La publication Instagram, qui a une photo de Corgi, a déclaré qu’il avait touché le cœur de nombreuses personnes dans sa vie. Il a ajouté que Gen avait la capacité de les faire sourire même les pires jours.

La famille du chien a déclaré que bien qu’ils aient le cœur brisé, cela les réconforte de savoir que Gen était aimé par tant de gens. Ils ont également rassuré qu’il existe de nombreux souvenirs de Gen qu’ils partageront avec tous ses disciples. Avec ce message déchirant, il y a une photo mémorable de Gen où il se tenait sur un champ aux feuilles jaunes.

Gen avait 5 ans lorsqu’il est décédé le 14 février de cette année. Corgi est né le 3 mai 2015 et a vécu au Japon. Le compte Instagram qui porte son nom compte 199000 abonnés.

Il y a cinq jours, les propriétaires du Corgi avaient partagé une photo de Gen à la clinique et avaient informé ses adeptes que Gen était atteint d’un lymphome malin et d’autres tumeurs.

Le Corgi était populaire sur l’application de partage de vidéos et de photos car ses vidéos ont été jugées adorables par ses abonnés.

Les admirateurs de Gen the Corgi qui ont le cœur brisé ont commenté sa photo. Un utilisateur a déclaré qu’il était reconnaissant envers les propriétaires du chien d’avoir fait tout ce qu’ils pouvaient pour Gen. Ils ont dit: « Nous nous souviendrons toujours de Gen avec un sourire sur nos visages. »

Un autre utilisateur a consolé la famille de Gen pour leur perte et a déclaré que le chien apportait de la joie à de nombreuses familles.

Lorsque les propriétaires avaient partagé que Gen avait reçu un diagnostic de lymphome, beaucoup de ses adeptes avaient adressé leurs meilleurs vœux au chien. Gen était populaire sur l’application de médias sociaux pour ses expressions drôles et mignonnes.