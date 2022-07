Le Japonais Shinzo Abe a rencontré les présidents américains Bush, Obama et Trump pendant des années en tant que Premier ministre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La carrière politique de feu Shinzo Abe en tant que Premier ministre japonais s’est étendue sur trois présidences américaines, George W. Bush, Barack Obama et Donald Trump travaillant avec lui en tant qu’allié clé dans la résolution des problèmes de sécurité mondiale, en particulier les efforts de dénucléarisation de la Corée du Nord.

Abe, qui a été assassiné vendredi matin dans une rue de Nara, dans l’ouest du Japon, a rendu visite aux trois derniers présidents dans des endroits tels que Camp David, Mar-a-Lago et Pearl Harbor pendant son mandat de Premier ministre entre 2006 et 2007, puis à nouveau à partir de 2012. jusqu’à sa démission en 2020.

“Nous avons pris beaucoup de temps pour discuter des questions nucléaires nord-coréennes”, a déclaré Abe aux journalistes après avoir rencontré le président Bush à Camp David en avril 2007. “Nous avons convenu de travailler ensemble pour réaliser une péninsule coréenne plus pacifique et plus stable en rendant la Corée du Nord renoncer complètement à ses armes nucléaires.”

Pendant la présidence d’Obama, Abe a continué à rencontrer son homologue américain pour discuter des problèmes de sécurité dans la région Asie-Pacifique, où la Chine est devenue une menace croissante avec ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale.

Puis, à la fin du deuxième mandat d’Obama, Abe est apparu à ses côtés à Pearl Harbor, où les deux dirigeants mondiaux ont déposé des couronnes et jeté des pétales de fleurs dans l’eau.

“En tant que Premier ministre du Japon, j’offre mes sincères et éternelles condoléances aux âmes de ceux qui ont perdu la vie ici, ainsi qu’aux esprits de tous les hommes et femmes courageux dont la vie a été emportée par une guerre qui a commencé en ce endroit même », a déclaré Abe lors de la visite de décembre 2016.

Après l’entrée de Trump à la Maison Blanche, Abe s’est blotti deux fois avec Trump dans la station balnéaire de l’ancien président Mar-a-Lago, dans le sud de la Floride.

Lors de la première visite en février 2017, Abe a qualifié le lancement d’un missile balistique nord-coréen d'”absolument intolérable”.

L’année suivante, Abe a de nouveau rencontré Trump à Mar-a-Lago et a discuté de sujets tels que la stratégie de traitement avec la Corée du Nord.

“La Corée du Sud se réunit et prévoit de rencontrer la Corée du Nord pour voir si elle peut mettre fin à la guerre”, a déclaré Trump aux côtés d’Abe à l’époque. “Ils ont ma bénédiction là-dessus.”