Mitsubishi Heavy Industries a lancé un appel pour empêcher la Corée du Sud de saisir ses actifs afin d’indemniser les personnes qui ont été enrôlées dans le travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la Corée était la colonie du Japon.

Le processus légal d’indemnisation des victimes du travail forcé du temps de guerre au Japon est entré en vigueur la semaine dernière, après que Mitsubishi n’a pas exécuté une ordonnance du tribunal de 2018 pour indemniser cinq plaignants, dont une victime de 91 ans, ont rapporté lundi les médias sud-coréens.

L’entreprise cherche maintenant à mettre un terme à la saisie de six droits de brevet et de deux droits de marque par les autorités sud-coréennes.

En 2018, un tribunal a ordonné à Mitsubishi de payer entre 80 millions de wons et 150 wons (73000 à 138000 USD) à chacune des 10 personnes qui ont été forcées de travailler pour l’entreprise alors que toute la Corée était la colonie du Japon en 1910-1945. Les plaignants dans deux procès distincts ont affirmé avoir été recrutés pour travailler dans les usines Mitsubishi d’Hiroshima et de Nagoya sans salaire et sous une surveillance constante. Certains ont déclaré avoir été exposés aux radiations à la suite du bombardement atomique sur Hiroshima en août 1945.

L’année dernière, les plaignants ont demandé à un tribunal de Daejon en Corée du Sud de saisir les actifs de Mitsubishi après que la société ait refusé de se conformer à la décision précédente. Leur demande a été accordée le 29 décembre 2020.

Le montant recherché par quatre plaignants, à l’exclusion de celui décédé au cours de la procédure judiciaire, est de 804 millions de wons (743 000 dollars), selon l’agence de presse Yonhap.

Les autorités japonaises, quant à elles, ont insisté sur le fait que la question des réparations aux citoyens sud-coréens avait déjà été réglée par un traité de 1965 entre les deux nations.

