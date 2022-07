Le Japonais Kishida obtient un mandat, Blinken présente ses condoléances aux États-Unis

TOKYO (AP) – Fort d’un nouveau mandat lors des élections du week-end, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré lundi le plus haut diplomate américain, qui a présenté ses condoléances pour le décès de l’ancien dirigeant influent Shinzo Abe et les assurances d’une alliance bilatérale solide.

Le Parti libéral démocrate au pouvoir de Kishida et son partenaire junior de coalition, le Komeito, ont obtenu une solide majorité aux élections pour la chambre haute, moins puissante, du Parlement lors d’un vote dimanche qui était chargé de sens après l’assassinat d’Abe alors qu’il faisait campagne vendredi.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui se trouvait en Indonésie pour une réunion du Groupe des 20 ministres des Affaires étrangères lorsqu’Abe a été abattu, a remis à Kishida une lettre du président Joe Biden à la famille d’Abe.

“Nous voulons simplement qu’ils sachent que nous ressentons profondément la perte sur le plan personnel également”, a déclaré Blinken à Kishida. “La plupart du temps, je suis ici parce que les États-Unis et le Japon sont plus que des alliés, nous sommes des amis.”

Blinken a déclaré qu’Abe “a fait plus que quiconque pour élever les relations entre les États-Unis et le Japon vers de nouveaux sommets”.

Blinken était le plus haut responsable américain à se rendre au Japon à la suite de la mort d’Abe. La veillée funèbre et les funérailles du plus ancien dirigeant politique du Japon sont attendues dans les prochains jours.

La mort d’Abe a donné un nouveau sens au vote de dimanche, tous les dirigeants politiques japonais soulignant l’importance de la liberté d’expression et défendant la démocratie contre les actes de violence. Il peut également avoir généré des votes de sympathie, avec un taux de participation d’environ 52%, en hausse d’environ 3 points par rapport aux 48,8% précédents en 2019.

Kishida dimanche avait qualifié l’élection d’extrêmement significative : “Notre effort pour protéger la démocratie se poursuit”.

Le vote a donné à la coalition dirigée par le LDP 146 sièges dans la chambre de 248 sièges – bien au-delà de la majorité – et signifie que Kishida se présente pour gouverner sans interruption jusqu’aux élections prévues en 2025.

Cela lui permettrait de travailler sur des politiques à long terme telles que la sécurité nationale, sa signature, mais encore vague, la politique économique du « nouveau capitalisme », et l’objectif longtemps caressé de son parti d’amender la constitution pacifiste d’après-guerre rédigée par les États-Unis.

Avancer sur la modification de la charte est maintenant une possibilité réaliste. Avec l’aide de deux partis d’opposition favorables à un changement de charte, le bloc au pouvoir dispose désormais d’une majorité des deux tiers dans la chambre nécessaire pour proposer un amendement. Le bloc au pouvoir a déjà obtenu le soutien de la chambre basse.

Kishida a salué la victoire mais a également reconnu que l’unification du parti serait une tâche difficile sans Abe, qui même après avoir démissionné de son poste de Premier ministre en 2020 avait dirigé une puissante faction du parti. Dans des entretiens avec les médias dimanche soir, Kishida a répété : “L’unité du parti est plus importante que toute autre chose.”

Il a déclaré que les réponses au COVID-19, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la hausse des prix seront ses priorités. Il a dit qu’il fera également pression pour renforcer la sécurité nationale du Japon ainsi que l’amendement constitutionnel.

Kishida et les principaux législateurs du parti ont observé une minute de silence pour Abe au siège des élections du parti avant de placer sur le tableau blanc des rubans de victoire à côté des noms des candidats qui ont obtenu leurs sièges.

Le dernier jour de la campagne samedi, les chefs de parti ont évité les coups de poing et autres gestes amicaux en contact étroit avec le public – signe de sécurité renforcée après qu’Abe a été abattu dans une rue de la ville par un homme portant une arme artisanale.

Dimanche, le suspect accusé de son meurtre a été transféré au bureau du procureur local pour une enquête plus approfondie, et un haut responsable de la police régionale a reconnu que d’éventuels manquements à la sécurité avaient permis au tireur de se rapprocher d’Abe.

Le suspect, Tetsuya Yamagami, a déclaré aux enquêteurs qu’il avait agi en raison des rumeurs selon lesquelles Abe était lié à une organisation qui lui en voulait, a indiqué la police. Certains médias japonais ont identifié le groupe comme l’Église de l’Unification.

Abe a démissionné il y a deux ans, invoquant des raisons de santé. Il a déclaré qu’il regrettait d’avoir laissé nombre de ses objectifs inachevés, notamment la révision de la constitution japonaise de renoncement à la guerre, que certains ultra-conservateurs considèrent comme une humiliation.

Il était le petit-fils d’un autre Premier ministre et est devenu le plus jeune Premier ministre du Japon en 2006, à l’âge de 52 ans. Le passage trop nationaliste au pouvoir s’est brusquement terminé un an plus tard, également à cause de sa santé, provoquant six ans de changement de direction annuel.

Il est revenu au poste de premier ministre en 2012, promettant de revitaliser la nation et de sortir son économie de son marasme déflationniste avec sa formule «Abenomics», qui combine relance budgétaire, assouplissement monétaire et réformes structurelles. Il a remporté six élections nationales et a construit une emprise solide sur le pouvoir.

Mari Yamaguchi, Associated Press