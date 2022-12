Le japonais ispace lance le premier atterrisseur lunaire commercial au monde

Une startup spatiale japonaise a lancé dimanche un vaisseau spatial vers la Lune après plusieurs retards, une étape vers ce qui serait une première pour le pays et pour une entreprise privée.

La mission HAKUTO-R d’ispace Inc. a décollé sans incident de Cap Canaveral, en Floride, après deux reports causés par des inspections de sa fusée SpaceX Falcon 9.

Plus d’une centaine de personnes lors d’une soirée de visionnage à Tokyo ont applaudi lorsque la fusée a tiré et s’est élevée dans le ciel sombre.

“Je suis tellement heureuse. Après des retards répétés, c’est bien que nous ayons eu un bon lancement aujourd’hui”, a déclaré Yuriko Takeda, une travailleuse de 28 ans dans une entreprise d’électronique qui a rejoint le rassemblement.

“J’ai cette image du drapeau américain de l’atterrissage d’Apollo, donc même si ce n’est que le lancement, le fait que ce soit une entreprise privée qui s’y rende avec un rover est une étape vraiment significative.”

Les agences spatiales nationales des États-Unis, de Russie et de Chine ont réalisé des atterrissages en douceur sur le voisin le plus proche de la Terre au cours du dernier demi-siècle, mais aucune entreprise ne l’a fait.

Le succès de la mission serait également une étape importante dans la coopération spatiale entre le Japon et les États-Unis à un moment où la Chine devient de plus en plus compétitive et où les fusées russes ne sont plus disponibles à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Cela couronnerait également quelques jours remplis d’espace pour le Japon, après que le milliardaire Yusaku Maezawa a révélé vendredi les huit membres d’équipage qu’il espère emmener sur un survol SpaceX de la lune dès l’année prochaine.

Le nom HAKUTO fait référence au lapin blanc qui vit sur la lune dans le folklore japonais, contrairement à l’idée occidentale d’un homme sur la lune. Le projet a été finaliste du Google Lunar XPRIZE avant d’être relancé en tant qu’entreprise commerciale.

L’année prochaine est l’année du lapin dans le calendrier asiatique. L’engin, assemblé en Allemagne, devrait atterrir sur la lune fin avril.

La société espère que ce sera la première de nombreuses livraisons de charges utiles gouvernementales et commerciales. L’engin ispace vise à mettre un petit satellite de la NASA en orbite lunaire pour rechercher des gisements d’eau avant de se poser dans le cratère de l’Atlas.

Les responsables de la mission HAKUTO-R d’ispace Inc. se réunissent à Tokyo pour regarder la diffusion en direct du lancement de la fusée SpaceX Falcon 9 pour ispace à la Station de la Force spatiale de Cap Canaveral. (Kyodo/Reuters)

Base lunaire en chantier

L’atterrisseur M1 déploiera deux rovers robotiques, un appareil à deux roues de la taille d’une balle de baseball de l’agence spatiale japonaise JAXA et l’explorateur Rashid à quatre roues fabriqué par les Émirats arabes unis. Il transportera également une batterie expérimentale à semi-conducteurs fabriquée par NGK Spark Plug Co.

“Le rover Rashid fait partie de l’ambitieux programme spatial des Émirats arabes unis”, a déclaré le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, qui est également vice-président des Émirats arabes unis et qui a assisté au lancement au centre spatial Mohammed bin Rashid. .

“Notre objectif est le transfert de connaissances et le développement de nos capacités et d’ajouter une empreinte scientifique dans l’histoire de l’humanité”, a-t-il tweeté.

Ispace, financé par des fonds privés, a un contrat avec la NASA pour transporter des charges utiles vers la lune à partir de 2025 et vise à construire une colonie lunaire dotée d’un personnel permanent d’ici 2040.