Les projets d’anniversaire d’un Japonais se heurtent à un barrage routier après avoir été surpris en train de sortir avec 35 femmes dans le but astucieux de continuer à recevoir des cadeaux d’anniversaire tout au long de l’année. Vendeur qualifié de profession, l’homme du nom de Miyagawa a trompé 35 femmes pour qu’elles deviennent ses petites amies, chacune se faisant dire une date de naissance différente. L’homme a courtisé les femmes avec des promesses de mariage, puis a extrait des cadeaux «d’anniversaire» coûteux de chacune d’elles à des dates différentes, même si son anniversaire réel est le 14 novembre. Avant d’être attrapé, Miyagawa avait réussi à extraire des cadeaux d’une valeur de 100 000 yens japonais ( Rs 69 442).

Miyagawa, qui vendait des pommes de douche à eau hydrogène dans une salle d’exposition de l’entreprise dans la région du Kansai, dans le sud du Japon, rencontrait généralement ses victimes au magasin. Il a spécialement ciblé les femmes plus âgées et célibataires qui lui semblaient vulnérables et leur a dit qu’il voulait se marier. Non seulement il a réussi à offrir des cadeaux d’anniversaire aux femmes sans méfiance, mais il leur a également vendu un certain nombre de pommes de douche tout en conservant des bénéfices personnels.

Ce n’est qu’en février de cette année que les femmes ont réalisé que leur petit ami les arnaquait et ont fait équipe pour dénoncer Miyagawa aux flics. Alors que Miyagawa a maintenant été arrêté, la nouvelle a laissé Internet abasourdi. Beaucoup se demandaient comment l’homme avait réussi à sortir avec 35 femmes en même temps sans laisser aucune des deux découvrir l’existence des autres. L’exploit est en effet impressionnant, surtout au Japon où la plupart des hommes sont célibataires. Une enquête menée par un site de rencontres japonais en 2020 a révélé que moins d’un homme sur quatre interrogé était en couple ou avait des partenaires stables.

Un rapport de 2015 dans Time a également décrit comment les jeunes hommes au Japon se tournaient vers des «petites amies virtuelles» au lieu de vraies femmes pour répondre à leurs besoins émotionnels et sexuels.

