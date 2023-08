Le Japon voit des signes de tournant dans une bataille de plusieurs décennies contre la déflation

Le Japon pourrait se trouver à un point d’inflexion dans sa lutte contre la déflation depuis 25 ans, alors que la hausse des prix et des salaires montre des signes de généralisation, a déclaré mardi le gouvernement, indiquant sa conviction que l’économie est sur le point de mettre fin à une stagnation prolongée.

Ce point de vue optimiste fait écho à celui de la Banque du Japon (BOJ), qui a déclaré que le comportement des entreprises en matière de fixation des prix et des salaires était en train de changer et pourrait ouvrir la voie à la suppression progressive du soutien budgétaire et monétaire massif du pays.

« Le Japon a vu la hausse des prix et des salaires s’accentuer depuis le printemps 2022. De tels changements suggèrent que l’économie atteint un tournant dans sa bataille de 25 ans contre la déflation », a déclaré le gouvernement dans son livre blanc économique annuel.

« Nous ne devrions pas ignorer le fait qu’une fenêtre d’opportunité pourrait s’ouvrir pour sortir de la déflation », alors que l’inflation s’améliore et que les perceptions du public à propos de baisses de prix persistantes diminuer, dit-il.

Le rapport ne va pas jusqu’à affirmer que le Japon a totalement éradiqué le risque d’un retour de la déflation, soulignant un « rythme encore modéré » d’augmentation des prix des services.

L’OURAGAN HILARY « SE RENFORCE RAPIDEMENT » ET DEVIENDRA PROBABLEMENT UNE TEMPÊTE « MAJEURE » AUJOURD’HUI, DISENT LES PRÉVISIONS

« Pour déterminer la tendance de l’inflation, il est important d’examiner les prix des services » car ils reflètent la demande intérieure et les salaires de manière plus frappante que les prix des biens, indique le rapport.

Dans le rapport de l’année dernière, le gouvernement a déclaré que l’inflation était modeste, à l’exception d’une poignée de produits alimentaires et énergétiques.

Le changement de ton sur les risques de déflation souligne le changement de priorités du gouvernement, alors que la hausse des prix des matières premières et le resserrement du marché du travail font grimper l’inflation et exacerbent les inquiétudes du public face à l’augmentation du coût de la vie.

L’inflation sous-jacente du Japon a atteint un sommet de quatre décennies à 4,2 % en janvier et est restée supérieure à l’objectif de 2 % de la BoJ pendant 16 mois consécutifs en juillet, alors que de plus en plus d’entreprises répercutent la hausse des coûts des matières premières.

Cette année, les entreprises ont offert leurs salaires les plus élevés depuis trois décennies, ce qui renforce les arguments en faveur d’un retrait de décennies de politique monétaire ultra-accommodante.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais le gouvernement s’est abstenu de déclarer officiellement la fin de la déflation, arguant que cela nécessiterait non seulement une hausse sous-jacente des prix, mais aussi des signes clairs indiquant que le Japon ne reviendrait pas à des périodes de baisse des prix.

« Nous devons éradiquer la mentalité déflationniste tenace qui assaille les ménages et les entreprises », indique le rapport, ajoutant que le gouvernement doit travailler en étroite collaboration avec la BoJ pour parvenir à une croissance soutenue des salaires.

Depuis qu’il a déclaré le Japon en état de déflation en 2001, le gouvernement a fait de la fin de la baisse des prix l’une de ses principales priorités politiques. Cette focalisation a conduit à des années d’importantes dépenses budgétaires pour soutenir l’économie et a maintenu la pression sur la banque centrale pour qu’elle maintienne une politique monétaire ultra-accommodante.