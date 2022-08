Le Japon vient de signaler un grand changement dans son avenir post-Fukushima

Le Premier ministre japonais a déclaré mercredi que son pays redémarrerait davantage de centrales nucléaires inactives et examinerait la faisabilité de développer des réacteurs de nouvelle génération.

Les propos de Fumio Kishida, rapportés par Reuters’appuient sur des remarques qu’il a faites en mai et interviennent à un moment où le Japon – un gros importateur d’énergie – cherche à renforcer ses options dans un contexte d’incertitude persistante sur les marchés mondiaux de l’énergie et de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Si elle était pleinement réalisée, cette décision représenterait un revirement de la politique énergétique du pays après la catastrophe de Fukushima en 2011, lorsqu’un puissant tremblement de terre et un tsunami ont provoqué l’effondrement de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daiichi.

La plupart des centrales nucléaires japonaises sont restées inactives depuis lors, mais les attitudes semblent changer. Plus tôt ce mois-ci, un ancien directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie a déclaré que le soutien public au Japon pour un redémarrage du nucléaire s’élevait désormais à plus de 60 %.

Le Japon vise la neutralité carbone d’ici 2050. Dans le cadre d’une “perspective ambitieuse”, le 6e plan stratégique énergétique du pays envisage que les énergies renouvelables représentent 36% à 38% de son mix de production d’électricité en 2030, le nucléaire étant responsable de 20% à 22%.

“L’utilisation stable de l’énergie nucléaire sera promue sur la base de la prémisse majeure que la confiance du public dans l’énergie nucléaire doit être gagnée et que la sécurité doit être garantie”, selon un aperçu du plan.

—Lee Ying Shan de CNBC a contribué à ce rapport