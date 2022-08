Le Japon veut que les jeunes boivent plus d’alcool

Le gouvernement japonais a été touché dans la poche par un problème inhabituel : ses jeunes ne boivent pas assez.

Depuis le début de la pandémie, les bars et autres locaux vendant de l’alcool ont été durement touchés par les restrictions liées au COVID-19, ce qui a fait chuter les ventes – et les revenus des taxes sur l’alcool – dans la troisième économie mondiale.

La solution du gouvernement ? Lancer un concours pour trouver de nouvelles façons d’inciter les jeunes à boire davantage.

Le “Saké Viva!” pilotée par l’Agence nationale des impôts, invite les participants à soumettre des idées sur la manière de “stimuler la demande des jeunes” pour l’alcool grâce à de nouveaux services, méthodes promotionnelles, produits, designs et même techniques de vente utilisant l’intelligence artificielle ou le métaverse, selon le site officiel du concours.

“Le marché national des boissons alcoolisées se contracte en raison de changements démographiques tels que la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population, et des changements de mode de vie dus à l’impact du COVID-19”, a déclaré le site Web, ajoutant que le concours visait à “attirer la jeune génération”. … et de revitaliser l’industrie.”

Le concours comprend des idées promotionnelles pour tous les types d’alcool japonais, avec des candidatures ouvertes jusqu’au 9 septembre. Les finalistes seront invités à une consultation d’experts en octobre, avant un tournoi final en novembre à Tokyo. Le gagnant recevra un soutien pour la commercialisation de son projet, selon l’administration fiscale.

Mais tout le monde n’est pas d’accord, l’agence de la concurrence et des impôts recevant les critiques de certaines personnes en ligne.

“Vous plaisantez j’espère?” a écrit un utilisateur de Twitter. “Rester à l’écart de l’alcool est une bonne chose!”

D’autres ont souligné qu’il semblait inapproprié pour une agence gouvernementale d’encourager les jeunes à boire, et il semble que la campagne n’ait pas pris en compte les risques pour la santé ou la sensibilité envers les personnes aux prises avec l’alcoolisme.

Le ministère japonais de la Santé a par le passé mis en garde contre les dangers d’une consommation excessive d’alcool. Dans un article publié l’année dernière sur son site Web, il a qualifié la consommation excessive d’alcool de “problème social majeur” qui persiste malgré un récent ralentissement de la consommation. Et il a exhorté les personnes ayant des habitudes de consommation malsaines à “reconsidérer” leur relation avec l’alcool.

Un porte-parole du ministère a refusé de commenter le concours de l’agence fiscale lorsqu’il a été contacté par CNN.

VENTES EN BAISSE

Le Japon, ainsi que plusieurs autres pays d’Asie, ont maintenu des restrictions strictes pendant une grande partie de la pandémie, fermant les espaces publics et réduisant les heures d’ouverture des restaurants.

Les Izakayas – la version japonaise d’un pub ou d’une taverne – ont été particulièrement touchés, les derniers chiffres disponibles montrant des ventes divisées par deux entre 2019 et 2020, selon le ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie.

Avec moins d’occasions de boire en public, le taux de “consommation des ménages” – boire à la maison – “a considérablement augmenté”, a déclaré le ministère.

Mais les jeunes adultes se sont démarqués comme l’exception. Environ 30% des personnes entre 40 et 60 ans boivent régulièrement, c’est-à-dire trois jours ou plus par semaine, a indiqué le ministère. – contre seulement 7,8 % des personnes dans la vingtaine.

“De cette manière, la baisse des habitudes de consommation d’année en année aurait un effet sur le rétrécissement du marché intérieur”, a déclaré le ministère.

Dans un rapport de 2021, l’agence fiscale a déclaré que les droits sur l’alcool avaient été une source de revenus majeure pour le gouvernement pendant des siècles, mais avaient diminué au cours des dernières décennies. Le Japon a reçu 1 100 milliards de yens (8,1 milliards de dollars) de taxe sur l’alcool en 2021, soit 1,7 % des recettes fiscales totales, contre 3 % en 2011 et 5 % en 1980.

Le Japon a levé son état d’urgence en octobre 2021, permettant aux restaurants de vendre à nouveau de l’alcool et de rester ouverts plus tard – mais des restrictions dans certaines parties du pays sont restées en place jusqu’en mars de cette année.

La reprise du pays depuis lors a été plus lente que prévu, entravée par la hausse de l’inflation, l’impact économique de la guerre en Ukraine et les récentes flambées de cas de Covid qui ont conduit à des restrictions prolongées.