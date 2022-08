Le Japon veut que les jeunes adultes boivent plus d’alcool

À la recherche de nouvelles façons d’augmenter les revenus, l’administration fiscale de Tokyo organisera un concours d’idées sur la façon de relancer les ventes d’alcool

Le collecteur d’impôts japonais a lancé un concours appelant les citoyens à proposer des moyens innovants pour faire face à la baisse des ventes d’alcool, dans l’espoir d’encourager les jeunes adultes à se rendre plus souvent au bar et à donner un coup de pouce aux revenus du gouvernement.

L’Agence nationale des impôts (NTA) a baptisé la nouvelle campagne « Sake Viva ! » après le vin de riz emblématique du Japon, appelant toute personne âgée de 20 à 39 ans à soumettre des idées commerciales pour l’industrie de l’alcool du pays, qui est à la traîne à la suite de Covid-19 et de la baisse des habitudes de consommation dans tout le pays.

Comme indiqué sur un site Web officiel du gouvernement qui a attiré l’attention internationale cette semaine à la suite de reportages dans les médias locaux, le concours se déroulera jusqu’au 9 septembre et demande “Nouveaux produits et designs” ainsi que des moyens de promouvoir la consommation d’alcool à la maison. Les gagnants seront invités à une cérémonie de remise des prix à Tokyo en novembre, et l’organisme fiscal s’est engagé à soutenir les investissements dans l’idée gagnante.

Lire la suite Poutine donne des conseils pour lutter contre l’alcoolisme

La NTA a noté que les taxes sur l’alcool représentaient environ 3% des recettes fiscales du gouvernement en 2011, mais étaient tombées à 2% en 2020, invoquant la nécessité de revitaliser les ventes d’alcool.

Comme on le voit dans le même groupe d’âge dans d’autres pays, les jeunes adultes au Japon ont considérablement réduit leur consommation d’alcool au cours des dernières décennies, la consommation moyenne annuelle des adultes passant de 100 litres en 1995 à 75 litres en 2020.

Bien que le ministère japonais de la santé ait déclaré qu’il ne participait pas à l’initiative, il a exprimé l’espoir que l’agence fiscale n’encouragerait que les “quantité appropriée de consommation d’alcool”, et a déclaré qu’il restait en contact avec la NTA sur la question.

Le concours n’est pas le premier du genre, car la NTA a lancé un projet intitulé “Enjoy Sake!” l’année dernière dans un effort similaire pour lancer de nouvelles idées commerciales. On ne sait pas si la dernière campagne a été couronnée de succès compte tenu de la baisse continue des revenus, mais l’agence tente malgré tout une autre idée.