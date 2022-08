Le Japon veut des missiles capables de frapper la Chine – journal

Tokyo chercherait à déployer des missiles de croisière à longue portée améliorés dans le sud des îles Nansei

Le gouvernement japonais veut étendre la portée de ses missiles sol-navire de type 12 à au moins 1 000 kilomètres – et les modifier pour qu’ils soient lancés à partir de navires et d’avions et qu’ils frappent des cibles au sol – afin de fermer le “trou de missile” avec la Chine, a rapporté dimanche un grand journal japonais, citant plusieurs responsables gouvernementaux.

Une version améliorée lancée au sol du missile devrait entrer en service deux ans plus tôt que prévu initialement, dans le courant de 2024, a rapporté le Yomiuri. Le journal a affirmé que Tokyo voulait finalement “plus de 1 000” de tels missiles déployés à travers les îles Nansei.

On dit que le plan de missile signalé fait partie de ce que le journal a appelé un “Contingence à Taïwan” initiative. En décembre dernier, les Forces d’autodéfense japonaises (SDF) et l’armée américaine auraient conclu un accord pour établir une base d’attaque sur les îles Nansei en cas d’attaque “urgence,” en cas de conflit entre Taïwan et Pékin.

Les responsables de Tokyo cités par l’agence de presse Kyodo du pays à l’époque ont déclaré que s’il était adopté, le plan verrait les Marines américains stationnés sur les îles Nansei dans une base d’attaque temporaire, les FDS fournissant un soutien sous la forme de troupes supplémentaires si une menace militaire à Taïwan était imminent.

Les îles Nansei se composent d’environ 200 îles, certaines inhabitées. Trois des îles – Amami-Oshima, Ishigaki et Miyako – auraient été considérées comme des foyers pour des unités de missiles, mais leur présence près des îles contestées de Senkaku pourrait susciter une nouvelle colère de la part de la Chine face à une militarisation accrue dans la région.