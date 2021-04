Le gouvernement affirme que l’eau sera traitée davantage pour éliminer les isotopes dangereux et diluée bien en dessous des normes de l’Organisation mondiale de la santé pour l’eau potable, dans une opération qui sera supervisée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Tokyo Electric Power Co., connue sous le nom de Tepco, a collecté l’eau – l’équivalent d’environ 500 piscines olympiques – dans plus de 1000 réservoirs métalliques de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Mais il dit qu’il manque de place pour construire plus de réservoirs et qu’il commencera à rejeter l’eau dans l’océan Pacifique dans deux ans, dans un processus qui devrait durer deux à trois décennies.

«L’élimination de l’eau traitée est un problème inévitable dans le démantèlement de l’usine de Fukushima Daiichi», a déclaré mardi le Premier ministre Yoshihide Suga aux journalistes, ajoutant que les autorités veilleront à ce que les normes de sécurité soient dépassées et que des mesures soient prises pour éviter des dommages à la réputation.

Le projet de libérer l’eau a exaspéré la communauté de pêcheurs de Fukushima, qui ne se remet sur pied que maintenant après la catastrophe nucléaire et la contamination qui a suivi. L’industrie craint que même si l’eau est salubre, son rejet dans l’océan puisse saper la confiance dans les produits de la région.

«Voir cette décision prise est complètement scandaleux et c’est quelque chose que nous ne pouvons absolument pas accepter. Nous protesterons vigoureusement », a déclaré dans un communiqué Hiroshi Kishi, président de JF Zengyoren, la fédération nationale des coopératives de pêche japonaises.

Le président de Tepco, Tomoaki Kobayakawa, a déclaré aux médias japonais que la société «ferait tout son possible» pour éviter les dommages à la réputation résultant de la décharge et indemniserait toute personne touchée.

Le gouvernement et Tepco disent qu’il y a une bonne raison scientifique de croire que les rejets océaniques sont sûrs.

L’eau a déjà été ou sera nettoyée avec un système de traitement avancé, connu sous le nom d’ALPS, pour éliminer presque tous les radionucléides, y compris le strontium et le césium.

Ce qui resterait serait le tritium – un isotope naturel de l’hydrogène qui est beaucoup moins dangereux pour la santé humaine et qui est régulièrement rejeté dans l’océan par les centrales nucléaires – et des traces de carbone 14, un isotope radioactif du carbone, ce serait le cas. petit pour ne pas poser un risque important, dit le gouvernement.

Si toute l’eau traitée était rejetée dans la mer pendant un an – par opposition à des décennies – l’impact du rayonnement pour les populations locales ne représenterait pas plus d’un millième de l’impact de l’exposition au rayonnement naturel au Japon, selon le gouvernement.

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a salué la décision de libérer l’eau, affirmant que l’organisation travaillerait en étroite collaboration avec le Japon avant, pendant et après le rejet de l’eau. Cela comprendra la surveillance de l’impact environnemental, a-t-il déclaré.

«Notre coopération et notre présence contribueront à renforcer la confiance au Japon et au-delà, le fait que l’élimination de l’eau se fasse sans impact négatif sur la santé humaine et l’environnement». il a dit.

Les États-Unis ont apporté leur soutien à la décision du Japon, mais la Chine et la Corée du Sud étaient mécontentes.

«Dans cette situation unique et difficile, le Japon a pesé les options et les effets, a fait preuve de transparence quant à sa décision et semble avoir adopté une approche conforme aux normes de sûreté nucléaire mondialement acceptées», a déclaré le département d’État dans un communiqué.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié la décision de «hautement irresponsable», alimentant la colère nationaliste sur les réseaux sociaux à propos de cette décision et du fait qu’elle était soutenue par Washington.

La Corée du Sud, autre rival du Japon, a également exprimé de «graves préoccupations» concernant la sécurité de sa population et l’impact environnemental. Cependant, les deux pays exploitent également des réacteurs nucléaires qui rejettent du tritium dans l’environnement, par l’eau ou la vapeur, en quantités comparables.

Greenpeace, qui s’oppose à l’énergie nucléaire, a également condamné cette décision qui, selon elle, méconnaissait les droits et les intérêts de la population de Fukushima, du Japon et de la région Asie-Pacifique. Il soutient que le carbone 14 dans l’eau peut être absorbé dans la matière organique et se concentrer dans la chaîne alimentaire.

Mais les experts en radiation minimisent les inquiétudes.

«Il n’y a aucun risque pour la santé associé à la libération de cette eau», a déclaré Gerry Thomas, président de la pathologie moléculaire à l’Imperial College de Londres, notant que même s’ils sont ingérés, le tritium et le carbone-14 traversent rapidement le corps et ne transmettent qu’un Dose de rayonnement «extrêmement faible».

Les autorités japonaises effectuent déjà des tests approfondis sur les aliments et les poissons de la préfecture de Fukushima pour s’assurer qu’ils sont sûrs, fixant des limites beaucoup plus strictes pour la quantité de césium autorisée que les États-Unis et l’Union européenne. Il est rare qu’un échantillon dépasse ces limites.

Cependant, le gouvernement japonais et Tepco ont été confrontés à la méfiance du public pour leur gestion de la catastrophe de Fukushima et de ses conséquences. Tous deux ont tardé à admettre que trois des cœurs du réacteur avaient subi des effondrements, et ils ont été critiqués pour avoir minimisé les mauvaises nouvelles.

Pendant des années, Tepco a affirmé que l’eau traitée stockée à l’usine ne contenait que du tritium, mais les données sur son site Web ont montré que le processus de traitement n’avait pas réussi à éliminer de nombreux radionucléides dangereux, en partie à cause de la nécessité de traiter d’énormes quantités d’eau à la hâte après l’accident.

Enfin, en 2018, il a reconnu que 70% de l’eau est toujours contaminée par des éléments radioactifs dangereux – y compris le strontium-90, un radionucléide qui peut provoquer le cancer – et devra être traitée à nouveau avant d’être rejetée.