Le Japon va libérer cette semaine l’eau traitée de la centrale nucléaire de Fukushima

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré mardi que le rejet de plus d’un million de tonnes métriques d’eaux usées – l’équivalent de plus de 500 piscines olympiques – se déroulerait de manière sûre.

TOKYO — Le Japon commencera à rejeter l’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l’océan Pacifique dès jeudi, malgré l’opposition farouche des pays voisins et de l’industrie de la pêche japonaise.

« Nous nous attendons à ce que la décharge commence le 24 août si les conditions météorologiques et maritimes ne l’empêchent pas », a déclaré Kishida après une réunion du cabinet à Tokyo, demandant à l’opérateur de la centrale, Tokyo Electric Power Co., de se préparer à la libération.

Après un examen de deux ans, l’Agence internationale de l’énergie atomique a conclu le mois dernier que le plan japonais répondait aux normes de sécurité internationales et aurait un impact radiologique «négligeable» sur les personnes et l’environnement.

L’eau, filtrée pour éliminer les éléments radioactifs et fortement diluée pour réduire la concentration de tritium, sera rejetée dans l’océan Pacifique au cours d’un processus qui devrait prendre plus de 30 ans.

Pendant des années, l’eau contaminée a été stockée dans de grands réservoirs métalliques à proximité de la centrale, site de l’une des pires catastrophes nucléaires de l’histoire. Mais le Japon manque d’espace pour construire plus de réservoirs pour accueillir les eaux souterraines et les eaux de pluie contaminées qui continuent d’entrer sur le site.

La libération imminente est devenue hautement politisée par les pays voisins, dont la Corée du Sud et la Chine. Les industries de la pêche et de l’agriculture de Fukushima s’inquiètent également des atteintes potentielles à la réputation de leurs produits, qui portent toujours la stigmatisation de l’exposition radioactive.

« Notre position n’a pas changé et nous continuons à nous y opposer », a déclaré lundi Masanobu Sakamoto, chef de la Fédération nationale des associations de coopératives de pêche, après avoir rencontré Kishida. « Notre compréhension de la sécurité de l’eau traitée s’est approfondie, mais la sécurité scientifique et la sécurité d’un point de vue social sont différentes. Une fois l’eau libérée, il y aura des dommages à la réputation.

Selon un récent sondage Kyodo, 88,1 % des personnes interrogées craignent que la publication ne nuise à l’image du Japon à l’étranger. Le gouvernement allouera 200 millions de dollars pour compenser l’industrie de la pêche pour tout impact sur sa réputation, et 340 millions de dollars pour atténuer l’impact sur l’économie locale.

La Chine s’est catégoriquement opposée à la libération. « La Chine a souligné à de nombreuses reprises que le rejet en mer n’est pas l’option la plus sûre ou la plus prudente pour éliminer l’eau contaminée par le nucléaire. Le Japon l’a simplement choisi pour réduire les coûts économiques », a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin. « Cela posera des risques inutiles aux pays voisins et au reste du monde », a-t-il déclaré, exhortant le Japon à annuler le plan.