Le Japon va investir près de 20 milliards de livres sterling au Royaume-Uni | Politique Nouvelles

Le Royaume-Uni bénéficiera de près de 20 milliards de livres sterling d’investissements privés supplémentaires du Japon, a déclaré Downing Street, alors que Rishi Sunak se rend dans le pays pour le sommet du G7.

Le Premier ministre remerciera personnellement un ministre japonais pour le soutien du pays à l’adhésion du Royaume-Uni à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Plus tôt cette année, il a été annoncé que le Royaume-Uni rejoindrait le bloc, qui comprend des pays comme l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Chili et le Japon.

Rishi Sunak et sa femme Akshata Murty arrivent à Tokyo



Le Premier ministre remerciera Shigeyuki Goto, ministre du CPTPP au Japon, en personne aujourd’hui pour le ferme soutien du pays à l’adhésion du Royaume-Uni.

Il vient sur le dos d’entreprises promettant 17,7 milliards de livres sterling au Royaume-Uni à l’avenir.

Les investissements proviendront de sociétés immobilières telles que Mitsubishi Estate et Mitsui Fudosan, de la maison de commerce Marubeni et de Kawasaki Heavy Industries.

Des entreprises basées au Royaume-Uni, comme Octopus Energy et Mott MacDonald, renverront de l’argent dans l’autre sens.

Le voyage de M. Sunak au sommet du G7 à Hiroshima comprendra également des discussions sur Ukraine et l’Indo-Pacifique.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Le Japon est déjà notre 5e plus grand investisseur avec 92 milliards de livres sterling investis au Royaume-Uni, et notre commerce de biens et de services valait 27,7 milliards de livres sterling l’année dernière – ce qui devrait encore augmenter lorsque le Royaume-Uni rejoindra le CPTPP régional. bloc commercial. »

M. Sunak a déclaré: « Ces nouveaux investissements sont un vote de confiance massif dans l’économie dynamique du Royaume-Uni, de la part de certaines des plus grandes entreprises japonaises.

« En travaillant avec le gouvernement et l’industrie britannique, ils créeront le type d’emplois fiables et de haute qualité et d’investissements locaux transformateurs que nous proposons dans tout le pays.

« C’est formidable de voir également des entreprises britanniques de premier plan saisir les énormes opportunités de croissance et de collaboration au Japon. Alors que nous développons nos liens commerciaux et que nous rejoignons l’énorme bloc commercial régional du CPTPP, le ciel est la limite pour les entreprises et les entrepreneurs britanniques et japonais. »

Masumi Kakinoki, PDG de Marubeni Corporation, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir forgé un partenariat solide avec le Royaume-Uni, et nous prévoyons avec impatience de collaborer avec le gouvernement britannique pour déclencher une vague d’investissements dans la transition énergétique propre du pays.

« Cette entreprise signifie non seulement notre engagement envers la transition énergétique du Royaume-Uni, mais renforce également le rôle de Marubeni en tant que participant actif dans la marche mondiale vers un avenir durable. Nous sommes au bord d’une révolution énergétique, et ce sont des partenariats comme ceux-ci qui contribuer à assurer notre succès commun. »