Le Japon va fournir des soins médicaux à distance et une technologie agricole intelligente à l’Ukraine

Le Japon cherche à fournir à l’Ukraine des services de soins médicaux à distance et une technologie agricole intelligente afin de l’aider à relancer son économie et à restaurer les zones du pays dévastées par l’invasion russe, ont indiqué samedi des sources gouvernementales.

Ces mesures serviront de piliers à la coopération des entreprises japonaises et seront dévoilées lors d’une réunion au Japon au début de l’année prochaine pour promouvoir la reconstruction économique de ce pays d’Europe de l’Est.

La photo d’archive montre un service médical numérique qui permet de visualiser des examens médicaux sur un smartphone à Hokkaido, le 28 octobre 2019. (Kyodo)

La fourniture de services de santé numériques permettra aux médecins japonais de prodiguer des soins médicaux aux blessés en Ukraine en envoyant leurs échographies au Japon.

Le Japon espère aider l’Ukraine à améliorer ses rendements en blé et en tournesol grâce à des méthodes agricoles utilisant des capteurs et des technologies d’intelligence artificielle, qui peuvent aider à fournir la quantité optimale d’eau ou d’engrais, par exemple.

Alors que le Japon impose des réglementations strictes sur la fourniture d’armes en vertu de sa Constitution de renonciation à la guerre, Tokyo s’est engagé à aider les efforts de reconstruction de l’Ukraine par le biais de ses secteurs public et privé.

En juin, l’ancien ministre des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a invité le Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal à la réunion. Des entreprises des deux pays sont attendues dans l’espoir de créer des opportunités commerciales pour les deux parties.

Entre autres mesures visant à soutenir l’Ukraine, le Japon envisage également de fournir au pays des technologies de purification de l’eau et de cybersécurité.

Dans le but d’encourager le secteur privé japonais à s’engager dans la reconstruction de l’Ukraine, le président-directeur général du géant du commerce électronique Rakuten Group Inc., Hiroshi Mikitani, et d’autres chefs d’entreprise ont accompagné Hayashi en Ukraine lors de leur visite en septembre.

