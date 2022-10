Le Japon va expulser le consul de Russie alors que les relations se détériorent à propos de l’Ukraine

TOKYO (AP) – Le Japon a ordonné mardi au consul russe de la ville de Sapporo, dans le nord du pays, de quitter le pays dans les six jours en représailles à l’expulsion par Moscou d’un diplomate japonais le mois dernier pour espionnage présumé.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a déclaré que son ministère avait déclaré le consul persona non grata, ou une personne indésirable, et lui avait ordonné de partir d’ici lundi prochain. Le ministère n’a pas divulgué le nom du consul, mais a déclaré que la mesure avait été “menée comme une mesure appropriée en réponse aux mesures prises par la Russie”.

Hayashi a déclaré que le vice-ministre des Affaires étrangères Takeo Mori avait convoqué l’ambassadeur de Russie au Japon Mikhail Galuzin pour l’informer de la décision.

Le mois dernier, la Russie a arrêté le consul japonais à Vladivostok pour des allégations d’espionnage et l’a expulsé. Le consul, Tatsunori Motoki, est rentré au Japon la semaine dernière.

Les responsables japonais ont déclaré que Motoki avait les yeux bandés et était physiquement retenu pendant sa détention et son interrogatoire pour espionnage présumé. Il a reçu l’ordre de quitter le pays dans les 48 heures. Le Japon a nié les allégations.

Hayashi a qualifié le traitement de Motoki par la Russie de violation flagrante du droit international.

Le différend est le dernier exemple de l’aggravation des liens entre les deux pays suite à l’imposition de sanctions par le Japon contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine. Le Japon et la Russie ont chacun expulsé un certain nombre de diplomates, et la Russie a interrompu les négociations de paix avec le Japon qui incluent des pourparlers sur les îles saisies par l’Union soviétique à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

La semaine dernière, le Premier ministre Fumio Kishida a condamné l’annexion par la Russie de certaines parties de l’Ukraine et a déclaré que le Japon prévoyait d’imposer davantage de sanctions contre Moscou.

Mari Yamaguchi, Associated Press