Le Japon va déverser de l’eau traitée dans l’océan

Les bateaux de pêche du pêcheur Haruo Ono sont photographiés au port de pêche de Tsurushihama, Shinchi-machi de la préfecture de Fukushima, à environ 60 km au nord de la centrale nucléaire détruite de Fukushima Daiichi le 21 août 2023. Philippe Fong | AFP | Getty Images

Le Japon devrait commencer à rejeter dans l’océan Pacifique une énorme quantité d’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire de Fukushima frappée par le tsunami, une décision très controversée qui a suscité de vives critiques de la part des pays voisins. La libération imminente d’eau survient plus d’une décennie après que le Japon a été secoué par le deuxième pire catastrophe nucléaire dans l’histoire. Un tremblement de terre et un tsunami massifs en mars 2011 ont détruit la centrale nucléaire de Fukushima, située sur la côte est du Japon, à environ 250 kilomètres (155 miles) au nord-est de la capitale Tokyo. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré plus tôt cette semaine que le pays prévoyait de rejeter environ 1,3 million de tonnes métriques d’eaux usées traitées – assez pour remplir environ 500 piscines olympiques – de la centrale électrique détruite de Fukushima dans la mer à partir de jeudi, en fonction de la météo. conditions. Le gouvernement japonais a déclaré à plusieurs reprises que le rejet de l’eau traitée était sûr et le chien de garde nucléaire de l’ONU a approuvé cette décision. L’Agence internationale de l’énergie atomique a déclaré début juillet que les plans de Tokyo étaient conformes aux normes internationales et auront un impact « négligeable » sur les personnes et l’environnement. Le processus prendra des décennies à se terminer. Les pays voisins sont cependant loin d’être satisfaits.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida (C) prend la parole lors d’une réunion avec des représentants du Conseil interministériel pour l’eau contaminée, l’eau traitée et les questions de déclassement et le Conseil interministériel concernant la mise en œuvre continue de la politique de base sur la gestion de l’eau traitée ALPS, au bureau du Premier ministre, le 22 août 2023, à Tokyo, au Japon. (Photo de Rodrigo Reyes Marin/Zuma Press/Pool/Anadolu Agency via Getty Images) Rodrigo Reyes Marin | Presse Zuma | Piscine | Agence Anadolu | Getty Images

Groupe de pêche localsable Experts des droits de l’homme de l’ONU ont exprimé leurs inquiétudes quant à la menace potentielle pour le milieu marin et la santé publique, tout en militants dire que tous les impacts possibles n’ont pas été étudiés. Le Japon affirme que le processus de libération de l’eau filtrée et diluée est une étape nécessaire du démantèlement de l’usine et qu’une solution relativement rapide est nécessaire car les réservoirs de stockage contenant l’eau traitée atteindront bientôt leur capacité. Au niveau régional, la Chine est devenue l’un des opposants les plus féroces aux plans du Japon.

« Extrêmement égoïste et irresponsable »

Mardi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin accusé Tokyo d’être « extrêmement égoïste et irresponsable » en poursuivant l’élimination de l’eau, ajoutant que l’océan devrait être traité comme un bien commun pour l’humanité « et non comme un égout pour l’eau contaminée par le nucléaire du Japon ». « La Chine exhorte vivement le Japon à cesser ses actes répréhensibles, à annuler le plan de rejet en mer, à communiquer avec les pays voisins avec sincérité et bonne volonté, à éliminer les eaux contaminées par le nucléaire de manière responsable et à accepter une surveillance internationale rigoureuse », a déclaré M. Wang lors d’une conférence de presse. . Un porte-parole de l’ambassade du Japon à Londres n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNBC. Le directeur général de Hong Kong, John Lee, « s’oppose fermement » au rejet des eaux usées de la centrale de Fukushima. En réponse à l’annonce du Japon, Hong Kong a annoncé des restrictions à l’importation sur certains produits alimentaires japonais.

Des manifestants sud-coréens participent à un rassemblement contre la décision du gouvernement japonais de rejeter de l’eau radioactive traitée dans l’océan Pacifique, le 22 août 2023 à Séoul, en Corée du Sud. Chung Sung-jun | Getty Images Actualités | Getty Images

La Corée du Sud, parfois seule voix du soutien régional au Japon, dit elle ne voit aucun problème scientifique au plan de rejet de l’eau traitée. Il a toutefois précisé dans un communiqué publié mardi que le gouvernement « n’est pas nécessairement d’accord avec ou ne soutient pas le plan ». Des centaines de militants sud-coréens s’étaient rassemblés dans la capitale Séoul plus tôt ce mois-ci se rallier contre le projet du Japon de rejeter l’eau traitée dans l’océan. La Chine et la Corée du Sud ont toutes deux interdit les importations de poisson en provenance des environs de Fukushima.

« Un non-problème total »