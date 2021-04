Le gouvernement japonais a décidé mardi de commencer à libérer des quantités massives d’eau radioactive traitée de la centrale nucléaire détruite de Fukushima dans l’océan Pacifique en deux ans – une option farouchement opposée par les pêcheurs et les résidents locaux.

La décision, longtemps spéculée mais retardée pendant des années en raison de problèmes de sécurité et de manifestations, a été prise lors d’une réunion des ministres du Cabinet qui a approuvé la libération dans l’océan comme la meilleure option.

L’eau accumulée est stockée dans des réservoirs de l’usine de Fukushima Daiichi depuis 2011, lorsqu’un tremblement de terre et un tsunami massifs ont endommagé ses réacteurs et que leur eau de refroidissement a été contaminée et a commencé à fuir.

L’opérateur de l’usine, Tokyo Electric Power Co., affirme que sa capacité de stockage sera pleine à la fin de l’année prochaine.

‘Inévitable’

Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré que la libération dans l’océan était l’option «la plus réaliste» et que l’élimination de l’eau était «inévitable» pour le démantèlement de l’usine de Fukushima, qui devrait prendre des décennies.

TEPCO et les responsables gouvernementaux affirment que le tritium, qui n’est pas nocif en petites quantités, ne peut pas être éliminé de l’eau, mais que tous les autres radionucléides sélectionnés peuvent être réduits à des niveaux autorisés pour le rejet. Certains scientifiques affirment que l’impact à long terme sur la vie marine d’une exposition à de faibles doses à de si grands volumes d’eau est inconnu.

Dans le cadre du plan de base adopté par les ministres, TEPCO commencera à libérer l’eau dans environ deux ans après la construction d’une installation conforme aux exigences de sécurité de l’autorité de régulation. Il a déclaré que l’élimination de l’eau ne peut pas être reportée davantage et qu’elle est nécessaire pour améliorer l’environnement entourant l’usine afin que les résidents puissent y vivre en toute sécurité.

TEPCO affirme que sa capacité de stockage d’eau de 1,37 million de tonnes sera pleine vers l’automne 2022. En outre, la zone maintenant remplie de réservoirs de stockage devra être libérée pour la construction de nouvelles installations qui seront nécessaires pour éliminer les débris de carburant fondus de l’intérieur du réacteurs, un processus qui devrait démarrer dans les années à venir.

Au cours de la décennie qui a suivi la catastrophe du tsunami, l’eau destinée à refroidir les matières nucléaires s’est constamment échappée des enceintes de confinement primaire endommagées vers les sous-sols des bâtiments du réacteur. Pour compenser la perte, davantage d’eau a été pompée dans les réacteurs pour continuer à refroidir le combustible fondu. L’eau est également pompée et traitée, dont une partie est recyclée comme eau de refroidissement, et le reste stocké dans 1 020 réservoirs contenant désormais 1,25 million de tonnes d’eau radioactive.

Ces réservoirs qui occupent un grand espace dans le complexe de l’usine interfèrent avec les progrès sûrs et réguliers du démantèlement, a déclaré le ministre de l’Économie et de l’Industrie, Hiroshi Kajiyama. Les réservoirs pourraient également être endommagés et fuir en cas d’un autre puissant tremblement de terre ou tsunami, selon le rapport.

Le rejet de l’eau dans l’océan a été décrit comme la méthode la plus réaliste par un panel gouvernemental qui, pendant près de sept ans, avait discuté de la manière de se débarrasser de l’eau sans nuire davantage à l’image, à la pêche et à d’autres entreprises de Fukushima. Le rapport qu’il a préparé l’année dernière mentionnait l’évaporation comme une option moins souhaitable.

Environ 70% de l’eau dans les réservoirs dépasse les limites de rejet autorisées pour la contamination, mais sera à nouveau filtrée et diluée avec de l’eau de mer avant d’être rejetée, indique le rapport. Selon une estimation préliminaire, les rejets graduels d’eau prendront environ 30 ans mais seront terminés avant que l’usine ne soit complètement déclassée.

Le Japon respectera les règles internationales pour une publication, obtiendra le soutien de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres, et assurera la divulgation des données et la transparence pour mieux comprendre la communauté internationale, selon le rapport.

Voisins asiatiques concernés

La Chine et la Corée du Sud ont exprimé de sérieuses préoccupations concernant le rejet de l’eau et son impact potentiel.

Le gouvernement a déclaré qu’il ferait tout son possible pour soutenir les pêcheries locales, et le rapport indique que TEPCO indemniserait les dommages s’ils se produisaient malgré ces efforts.

Kajiyama doit se rendre à Fukushima mardi après-midi pour rencontrer la ville locale et les responsables des pêches pour expliquer la décision. Il a dit qu’il continuerait à faire des efforts pour gagner leur compréhension au cours des deux prochaines années.