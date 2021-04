Le Japon est sur le point de renforcer les mesures antivirus à Tokyo vendredi pour freiner la propagation rapide d’une variante plus contagieuse du coronavirus à peine trois mois avant le début des Jeux olympiques dans la capitale, où la plupart des gens ne sont pas encore vaccinés. Les experts d’un panel gouvernemental ont donné leur approbation préliminaire aux mesures d’urgence qui comprendraient des ordonnances contraignantes à Tokyo, à Kyoto dans l’ouest du Japon et dans la préfecture de l’île méridionale d’Okinawa. Les mesures qui devraient être annoncées plus tard vendredi par le Premier ministre Yoshihide Suga commenceraient lundi et dureraient jusqu’à début mai.

Cette étape intervient moins de trois semaines après la sortie de Tokyo d’un état d’urgence qui comprenait des demandes non contraignantes pour les propriétaires d’entreprise pour des heures plus courtes et pour que les résidents soient conscients des mesures préventives de base.

La recrudescence du virus à Tokyo souligne la difficulté d’équilibrer les mesures antivirus et l’économie.

Le gouvernement de Suga a été critiqué pour avoir agi trop lentement sur les mesures antivirus par réticence à nuire à l’économie déjà touchée par la pandémie. Les nouvelles mesures permettent aux chefs préfectoraux de cibler des villes spécifiques et d’émettre des ordonnances contraignantes, qui, selon Suga, visent à empêcher un nouvel état d’urgence.

La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, s’est déclarée alarmée par le rythme de la récente augmentation des cas de virus et par l’impact possible des nouvelles variantes. Jeudi, Koike a appelé les résidents à éviter les voyages non essentiels, la distanciation sociale et d’autres mesures de base. Elle devrait également émettre un ordre de fermeture à 20 h pour les bars et les restaurants.

Les étapes supplémentaires viendraient quelques jours après que le gouvernement ait désigné Osaka pour les nouvelles mesures anti-virus contraignantes en raison d’une résurgence imputée à la propagation de la variante. Osaka a déclaré une urgence médicale après que ses hôpitaux ont été submergés de nouveaux cas et a retiré le relais de la flamme olympique de la semaine prochaine des voies publiques.

La campagne de vaccination du Japon étant encore à un stade précoce – un peu plus d’un million, soit moins de 1% de sa population, ont reçu leur premier des deux vaccins – la poussée pourrait entraîner de nouveaux détournements ou annulations d’événements olympiques.

Les vaccinations ont commencé à la mi-février auprès du personnel médical, et les personnes âgées devraient se faire vacciner de la semaine prochaine à la fin juin. Le reste de la population devra probablement attendre jusqu’en juillet environ, ce qui rendra presque impossible pour le Japon d’atteindre la soi-disant immunité collective avant le début des Jeux olympiques de Tokyo le 23 juillet.

