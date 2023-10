Le Japon va accélérer ses achats de missiles de fabrication américaine

Tokyo commencera à recruter les Tomahawks un an avant la date prévue

Le Japon commencera à acheter des missiles de croisière Tomahawk de fabrication américaine au cours de l’exercice 2025, un an plus tôt que prévu initialement, a déclaré le ministre de la Défense Minoru Kihara, au milieu des tensions persistantes entre Tokyo et la Chine et la Corée du Nord. Kihara a fait cette annonce mercredi, lors d’une réunion avec le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin à Washington, DC.

Tokyo souhaitait initialement acheter 400 derniers missiles Tomahawk Block V d’une portée d’environ 1 600 kilomètres. Désormais, elle achètera un lot de 200 missiles du modèle précédent entre les exercices 2025 et 2027. Le reste de l’accord consiste en des missiles plus récents, qui seront livrés comme prévu initialement.

« Les tentatives visant à modifier unilatéralement le statu quo par la force ne doivent être tolérées dans aucune région, y compris dans l’Indo-Pacifique, et nous devons renforcer les capacités de dissuasion et de réponse de nos forces alliées. » » dit Kihara.

L’année dernière, Tokyo a décidé d’équiper son armée de « Counter Strike » capacités, invoquant les tensions avec la Chine et la Corée du Nord. Le gouvernement japonais a considérablement augmenté ses dépenses de défense, tandis que le Parti libéral-démocrate au pouvoir a réfléchi à l’idée d’amender la constitution pacifiste d’après-guerre du pays afin d’élever le statut des Forces d’autodéfense japonaises.

En savoir plus La Corée du Nord inscrit l’arme nucléaire dans sa constitution

Lors de sa rencontre avec Kihara, Austin a réaffirmé la position de Washington « inébranlable et à toute épreuve » engagement à défendre le Japon et a soutenu le désir de Tokyo de moderniser son armée, selon la Maison Blanche. « Notre posture de force devient plus polyvalente, plus mobile et plus résiliente. » a-t-il dit, accusant la Chine de « comportement coercitif ».

Pékin, quant à lui, a accusé les États-Unis de s’ingérer dans ses affaires intérieures en vendant des armes à Taïwan et en soutenant le pays. « forces séparatistes » à Taipei. La Chine continentale, qui considère l’île comme son territoire, s’oppose fermement à toute aide étrangère ou à toute relation diplomatique avec le gouvernement local.

Le mois dernier, Pyongyang a inscrit les armes nucléaires dans sa constitution, insistant sur le fait qu’il garantirait son « droit à l’existence » et dissuader un conflit avec les États-Unis. La Corée du Nord a intensifié ses essais de missiles ces dernières années, citant les exercices militaires conjoints de Washington avec le Japon et la Corée du Sud. Les États-Unis, ainsi que Séoul et Tokyo, affirment que de tels tests menacent la paix dans la région.