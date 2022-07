Le Japon tire la sonnette d’alarme sur l’Ukraine et Taïwan

Le livre blanc annuel sur la défense de Tokyo a soulevé des inquiétudes quant aux liens croissants entre la Chine et la Russie

Le Japon voit une quantité croissante de risques mondiaux et régionaux pour la sécurité liés au conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, ainsi qu’aux tensions autour de Taïwan, selon le nouveau livre blanc sur la défense du pays. Tokyo est également préoccupé par les relations qui se développent entre Moscou et Pékin, indique le document.

“La Russie a pris des mesures pour renforcer la coopération avec la Chine, par exemple par des vols de bombardiers conjoints et des voiles de navires de guerre conjointes impliquant les militaires russes et chinois, ainsi que des mesures pour présenter cette coopération militaire comme une” coordination stratégique “”, le livre blanc, dévoilé vendredi, se lit.

Tokyo a averti que le conflit entre la Russie et l’Ukraine risquait d’envoyer le message “que les modifications unilatérales du statu quo par la force sont acceptables.” Le document a également lié les hostilités en cours à la tension autour de Taiwan, notant que “Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Taïwan s’efforce de renforcer encore ses efforts d’autodéfense.”

Le document accuse carrément Pékin – qui considère la nation insulaire comme faisant partie intégrante de la Chine – de chercher à “Changer le statu quo par la coercition en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale.”

«Les liens du pays avec la Russie… se sont approfondis ces dernières années, avec des navigations et des vols conjoints menés dans les zones entourant le Japon par des navires et des avions chinois et russes. La Chine a clairement indiqué qu’elle n’hésiterait pas à unifier Taïwan par la force, ce qui aggraverait encore les tensions dans la région. Tokyo a affirmé.

La position du Japon a été durement critiquée par la Chine, qui a accusé Tokyo de rendre sans fondement “accusations” et “bavure” sa politique de défense. “Le nouveau livre blanc sur la défense du Japon porte des accusations et diffame la politique de défense, le développement économique du marché et les activités maritimes légitimes de la Chine”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.

Le livre blanc « exagère la soi-disant menace chinoise » et s’immisce dans les affaires intérieures de la Chine à propos de Taiwan, a déclaré le responsable.

La Chine a exprimé son profond mécontentement et son opposition résolue à cela, et a déposé des représentations sévères auprès de la partie japonaise à ce sujet.

La Chine a à plusieurs reprises découragé les nations étrangères de se rapprocher de Taiwan, avertissant que cela constituait une ingérence dans les affaires du pays. L’île est de facto autonome depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, lorsque les nationalistes vaincus s’y sont enfuis.

Les tensions autour de l’île ont augmenté plus tôt cette semaine, lorsque le Financial Times a rapporté que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, devait se rendre à Taiwan le mois prochain.

Alors que Washington entretient des liens étroits avec la nation insulaire, les contacts restent officieux et Pelosi deviendrait le plus haut législateur américain à avoir mis le pied sur le sol taïwanais depuis des décennies. La visite prévue a provoqué une réaction de colère de Pékin, qui a juré de prendre « des mesures résolues et fortes pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale » les États-Unis devraient-ils continuer “prendre le mauvais chemin”.