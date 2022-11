Le Japon tiendra sa première séance d’entraînement vendredi à Doha

Les Samurai Blue auront leur première séance d’entraînement vendredi dans les installations d’entraînement d’Al Sadd SC à Doha, ont informé les responsables de l’équipe aux médias ici.

Jeudi matin, six joueurs de la J. League touchent Doha, dont le vétéran défenseur du FC Tokyo Yuto Nagatomo, l’attaquant Shonan Bellmare Shuto Machino, les défenseurs Kawasaki Frontale Shogo Taniguchi et Miki Yamane, l’ailier Nagoya Grampus Yuki Soma et le gardien Shimizu S-Pulse Shuichi Gonda. de l’équipe japonaise de Coupe du monde avant le tournoi du 20 novembre au 18 décembre.

Nagatomo, 36 ans, devrait participer à quatre Coupes du monde lorsque le Japon lancera sa campagne du Groupe E contre l’Allemagne, quadruple championne, le 23 novembre.

Parmi les joueurs de la ligue nationale japonaise qui se sont rendus au Qatar avec l’ancien joueur de l’Inter Milan et de Galatasaray, Nagatomo figurait Machino, qui a été appelé tardivement en remplacement d’une blessure.

Un autre joueur de la J League qui atteindra Doha vendredi est le défenseur des Urawa Reds Hiroki Sakai, qui devrait prendre le vol jeudi soir pour Doha.

Alors que le manager Hajime Moriyasu a remplacé la majorité des joueurs basés en Europe dans son équipe de 26 joueurs pour la Coupe du monde, les Blue Samurai auront leur session complète à la fin du dernier tour des matches de championnat européen de dimanche, tandis que les joueurs déjà au camp de Doha auront leur premier entraînement vendredi.

L’équipe est un mélange de jeunesse et d’expérience et comprend 19 recrues de la Coupe du monde, dont 10 faisaient partie de l’équipe des Jeux olympiques de Tokyo 2021 qui s’est qualifiée pour les demi-finales sous la direction technique de Moriyasu.

L’équipe japonaise comprend également les meneurs de jeu Daichi Kamada, qui joue pour l’Eintracht Francfort dans la ligue allemande, Hidemasa Morita du Sporting CP, tous deux qui ont excellé en UEFA Champions League cette saison et viseront donc à poursuivre leur bonne course dans le finale de la Coupe du monde, qui sera la première pour les deux.

Takefusa Kubo de la Real Sociedad, le plus jeune membre de l’équipe à 21 ans, ainsi que Junya Ito (Stade de Reims) et Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion FC) sont quelques-uns des joueurs basés en Europe, qui ont eu un patch violet cette saison et aura à cœur de se produire sur la plus grande scène.

Ritsu Doan (SC Freiburg), Daizen Maeda (Celtic FC) et Yuki font partie des joueurs qui ont fait partie de l’équipe qui a participé aux Jeux olympiques de Tokyo.

Parmi les autres vétérans de l’équipe, outre Nagatomo, figure Eiji Kawashima (RC Strasbourg). A 39 ans, il est le membre le plus âgé de l’équipe et participera à la quatrième finale de la Coupe du monde.

Le capitaine de l’équipe Maya Yoshida (FC Schalke 04) et Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds) feront leur troisième apparition consécutive à Doha, tandis que Gaku Shibasaki (CD Leganes) et Wataru Endo (VfB Stuttgart), qui ont joué ensemble à la Coupe du Monde de la FIFA 2018 La Russie disputera sa deuxième Coupe du monde avec Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), qui fait son retour après avoir fait ses débuts à la Coupe du monde de football 2014 au Brésil.

Les Samurai Blue disputeront leur dernier match de préparation avant le tournoi contre le Canada à Dubaï le 17 novembre.

Outre le match d’ouverture allemand, le Japon affrontera le Costa Rica quatre jours plus tard. Ils terminent ensuite leur campagne de phase de groupes contre l’Espagne le 1er décembre, dans l’espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale dans un groupe difficile.

Le Japon a le meilleur record pour un pays asiatique à la Coupe du monde après avoir atteint la phase à élimination directe du tournoi à trois reprises, le plus de toutes les nations asiatiques et

L’équipe de Moriyasu vise à atteindre les quarts de finale pour la première fois lors de sa septième participation à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Lors de la Coupe du monde 2018, le Japon est devenu le premier pays asiatique à battre une équipe d’Amérique du Sud, après avoir gagné 2-1 contre la Colombie en phase de groupes. L’équipe a atteint le tour à élimination directe des quarts de finale mais a perdu contre la Belgique, 3-2.

