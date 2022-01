Le Japon termine en tête du groupe C après une impasse avec la République de Corée

Le Japon, double champion en titre, s’est assuré la première place du groupe C de la Coupe d’Asie féminine de football en cours après un match nul 1-1 contre la République de Corée lors de son dernier match préliminaire ici jeudi.

L’égalisation de Seo Ji-yeon à la suite d’une ruée vers le but à cinq minutes de la fin a valu à l’équipe de Colin Bell un point dans un match dominé par les Japonais après que l’ouverture de la première minute de Riko Ueki ait mis les champions devant.

L’équipe de Futoshi Ikeda n’aurait pas pu demander un meilleur départ car la vitesse de réflexion et de mouvement d’Ueki a débloqué la défense coréenne avec à peine quelques secondes au compteur.

L’attaquante a dépassé son marqueur après avoir reçu le ballon de Shiori Miyake et s’est retrouvée en tête-à-tête avec le gardien de but Kim Jung-mi, qui a offert peu de résistance alors qu’Ueki ramenait le ballon à la maison.

Le jeu de jambes de Yui Hasegawa lui a valu le temps et l’espace pour inscrire un but après 14 minutes de jeu, mais ses efforts étaient trop faibles pour déranger Kim Jung-mi.

La gardienne a refusé le milieu de terrain 13 minutes plus tard lorsqu’elle a utilisé ses pieds pour empêcher une tentative à bout portant.

Hasegawa a causé plus de problèmes à la défense coréenne après la demi-heure de jeu lorsque son ballon de la droite a été renversé par Kim Jung-mi dans les pieds d’Ueki.

Cependant, plutôt que de doubler l’avance de son équipe, l’attaquante de Tokyo Very Beleza a vu son effort revenir sur un défenseur.

Choo Hyo-joo a vu le but de loin à la cinquième minute, mais cela n’a pas gêné le gardien japonais Ayaka Yamashita et Cho So-hyun a envoyé une tête dans le temps additionnel au-dessus de la barre.

Moeka Minami a failli ajouter une seconde pour la Japonaise à l’heure de jeu lorsqu’elle a tiré au-dessus de la barre après que la défense coréenne n’ait pas réussi à dégager un corner et, finalement, l’équipe d’Ikeda devait regretter de ne pas avoir ajouté à son décompte.

À cinq minutes de la fin, la remplaçante Seo a réclamé la touche finale et son premier but international – après une mêlée sur la ligne causée par un échec de la défense japonaise à gérer le corner de Ji So-yun et à assurer une fin de match nerveuse pour le Japon.

