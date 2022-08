Le Japon soutient le redémarrage du nucléaire au plus haut depuis la catastrophe de Fukushima

Dans une première pour le Japon, le soutien public à un redémarrage du nucléaire est désormais de plus de 60 % depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, a déclaré un ancien directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, citant une éventuelle pénurie d’énergie et un “hiver très froid” comme raisons.

“Le soutien public japonais est supérieur à 60 %, et c’était la première fois que le soutien à l’énergie nucléaire commençait à dépasser 50 % après (l’)accident de Fukushima”, a déclaré Nobuo Tanaka, désormais président du Forum Innovation for Cool Earth. . Il s’exprimait lors de la conférence Global Supertrends 2022.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a annoncé en mai que le pays prendrait des mesures fermes pour redémarrer les centrales nucléaires inactives afin de stabiliser l’approvisionnement et les prix de l’énergie.

En 2011, la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi a été frappée par un tremblement de terre et un tsunami massifs, qui ont tué près de 16 000 personnes et provoqué la pire catastrophe nucléaire au monde depuis Tchernobyl en 1986.

Bien qu’il y ait eu des réserves parmi le public japonais quant à l’utilisation de l’énergie nucléaire, en particulier lorsqu’il s’agit de la question de la sécuritéTanaka a déclaré que l’avenir de l’énergie nucléaire est plus sûr et a souligné l’importance de minimiser les risques et de maintenir “l’utilisation pacifique” de l’énergie nucléaire.