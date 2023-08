Le Japon s’engage à soutenir la pêche pendant le processus de libération des déchets nucléaires de Fukushima qui dure depuis des décennies

En 2011, un tremblement de terre et un tsunami destructeurs ont fait fondre trois réacteurs nucléaires et contaminé l’eau de refroidissement à Fukushima, au Japon.

Le projet du Japon de rejeter les eaux usées radioactives traitées dans l’océan Pacifique a reçu des réactions négatives de la part des groupes de pêcheurs locaux et des pays voisins.

Le gouvernement japonais s’est engagé à protéger les communautés de pêcheurs du pays, craignant que le rejet de déchets nucléaires ne ruine la réputation de l’industrie.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a promis lundi le plein soutien de son gouvernement aux communautés de pêcheurs pendant le processus de plusieurs décennies visant à rejeter dans la mer les eaux usées radioactives traitées de la centrale nucléaire détruite de Fukushima.

Lors d’une rencontre avec des représentants de la pêche, Kishida a promis des mesures pour protéger la réputation de l’industrie de la pêche jusqu’à la fin de la libération.

Masanobu Sakamoto, chef de la Fédération nationale des coopératives de pêche, a réitéré l’opposition de son organisation à la libération. Il a déclaré que les membres de la communauté des pêcheurs avaient acquis une certaine confiance quant à la sécurité du déménagement, mais qu’ils craignaient toujours que leur industrie ne soit endommagée, et s’est félicité de la promesse de soutien du gouvernement.

« La sécurité scientifique et le sentiment de sécurité sont différents », a déclaré Sakamoto. « Même si c’est sûr, des dommages à la réputation se produisent. »

Kishida a déclaré plus tard aux journalistes que la réponse de Sakamoto indiquait une meilleure compréhension et que les principaux ministres du Cabinet se réuniraient mardi pour fixer une date pour commencer la publication. Le diffuseur national japonais NHK a déclaré que le gouvernement espérait que cela pourrait commencer dès jeudi.

Sakamoto a salué l’engagement du gouvernement pour son soutien à long terme à la pêche et a recherché des fonds supplémentaires si nécessaire. Le gouvernement a offert un financement totalisant 550 millions de dollars pour la promotion des ventes et d’autres mesures, ainsi que pour des opérations de pêche durables.

L’apaisement de l’opposition de l’industrie de la pêche est la clé de la libération car le gouvernement a promis en 2015 de ne pas commencer sans « compréhension » des groupes de pêcheurs, après des rejets accidentels et non approuvés.

Un tremblement de terre et un tsunami massifs le 11 mars 2011 ont détruit les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima Daiichi, provoquant la fonte de trois réacteurs et contaminant leur eau de refroidissement. L’eau est collectée, filtrée et stockée dans environ 1 000 réservoirs, qui atteindront leur capacité début 2024.

Les scientifiques conviennent généralement que l’impact environnemental des eaux usées traitées serait négligeable, mais certains appellent à une plus grande attention aux dizaines de radionucléides à faible dose qui y restent.

Le gouvernement a annoncé le plan de libération en avril 2021 et s’est depuis heurté à une forte opposition des organisations de pêche japonaises, qui s’inquiètent de nouvelles atteintes à la réputation de leurs fruits de mer alors qu’elles luttent pour se remettre du tremblement de terre, du tsunami et de la catastrophe nucléaire de 2011. Des groupes en Corée du Sud et en Chine ont également fait part de leurs inquiétudes, en faisant un problème politique et diplomatique.

Le gouvernement et l’exploitant de la centrale affirment que l’eau doit être retirée pour faire place au démantèlement de la centrale et pour éviter les fuites accidentelles des réservoirs. Ils disent que toute l’eau traitée sera retraitée jusqu’à ce qu’elle atteigne les niveaux légalement libérables, puis diluée, ce qui la rendra beaucoup plus sûre que les normes internationales.

L’Agence internationale de l’énergie atomique, a demandé la coopération du Japon pour améliorer la transparence et la crédibilité, et dans un rapport final en juillet a conclu que le plan, s’il est mené comme prévu, aura un impact négligeable sur l’environnement et la santé humaine.

Le gouvernement a également intensifié ses efforts de sensibilisation pour expliquer le plan aux pays voisins, en particulier la Corée du Sud, afin d’éviter que la question n’interfère avec leurs relations.