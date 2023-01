Le Japon se réarme pour la guerre : ce que cela signifie pour l’Asie

Le Japon travaille à s’affirmer comme une puissance militaire mondiale et pourrait déstabiliser toute sa région dans le processus

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a commencé 2023 par une tournée des pays du G7, après avoir visité la France, l’Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Tenant la présidence du groupe centré sur les États-Unis pour cette année, Kishida organisera son sommet à Hiroshima en mai.

Alors qu’une grande partie de ses voyages se concentraient sur la préparation du terrain pour le sommet, Kishida a notamment signé des dizaines d’accords de défense en cours de route, montrant comment la visite est liée à l’ambition ultime du Japon en ce moment : le réarmement.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la puissance militaire du Japon a été limitée par sa constitution à être strictement défensive. Le pays a renoncé au droit de régler les différends par le biais d’un conflit armé et a exclu d’avoir une armée ou de mener une guerre à l’étranger. Cela a limité les dépenses de défense, mais a également rendu le Japon dépendant des États-Unis pour sa sécurité. Cependant, ces limitations sont aujourd’hui pratiquement caduques, même si elles existent toujours sur le papier. Tokyo dispose des forces d’autodéfense japonaises bien équipées, en fait une armée défensive permanente, et s’est récemment engagée à doubler ses dépenses de défense d’ici 2027 et à atteindre des capacités de « seconde frappe » avec un œil sur la Chine et la Corée du Nord, stimulant un course régionale aux armements.

Lire la suite La Chine avertit l’Occident d’arrêter de créer des “ennemis imaginaires”

En 2022, l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été assassiné. Pendant sa mort, ses idées sur le révisionnisme militaire japonais sont restées. Le climat de compétition géopolitique en ce qui concerne la montée du programme de missiles nucléaires de la Chine et de la Corée du Nord a servi de plate-forme au Japon pour mettre fin efficacement à son époque pacifiste. Ces changements ont permis au Parti libéral démocrate (PLD) nationaliste, malgré des résultats économiques défavorables depuis des décennies, de se maintenir perpétuellement au pouvoir parmi ses coalitions clés et ainsi de faire passer ce révisionnisme malgré l’opposition de certains membres de l’opinion publique japonaise.

Alors que les États-Unis ont toujours considéré le Japon comme le rempart de leur projection de puissance en Asie, une position qu’ils ont consolidée pendant la guerre de Corée, ils permettent maintenant au Japon « d’échapper à la laisse » de ses limitations militaires d’après-guerre, en espérant qu’il le fera. aide à l’endiguement de la Chine. L’administration Biden a établi une stratégie de création de coalitions pour cibler Pékin, comme par exemple le Quad et AUKUS. Les États-Unis visent à contrer la montée en puissance de la Chine en accordant à leurs alliés des capacités et des capacités militaires étendues qu’ils n’avaient pas auparavant. Comme, par exemple, permettre à l’Australie d’acquérir des sous-marins nucléaires via AUKUS ou, dans ce cas, donner au Japon une marge de manœuvre pour étendre sa portée militaire, comme la construction de nouvelles bases aériennes à Okinawa.

Ce faisant, Washington comprend de plus en plus le Japon comme un atout essentiel dans une éventualité liée à Taiwan avec la Chine, le territoire japonais étant effectivement à environ 100 kilomètres à l’est de l’île elle-même. Ainsi, le Japon reconnaît désormais l’île comme une variable critique dans sa propre politique de défense, car si Taïwan tombe sous le contrôle du continent, le Japon sera militairement « maté » par la Chine, ce qui modifiera par la suite l’équilibre des pouvoirs en Asie face aux États-Unis. Une unité de missiles est en cours de construction sur une île japonaise proche de Taiwan même. Alors que Tokyo ne reconnaît pas officiellement l’indépendance de Taïwan et maintient une position d’ambiguïté stratégique sur la question, ses relations très étroites avec les États-Unis et le fait que sa constitution ait été amendée en 2014 pour permettre une action militaire en défense des alliés augmentent la possibilité de Japon intervenant directement dans un conflit taiwanais.

Lire la suite Le Japon commente une alliance “encore plus forte” avec les États-Unis

Ce qui est remarquable, c’est que le Japon ne se tourne pas seulement vers les États-Unis pour son propre expansionnisme militaire, mais aussi vers d’autres pays. Cela inclut des relations plus profondes avec le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, entre autres. Par exemple, le Japon construira un “avion de chasse de nouvelle génération” avec le Royaume-Uni et l’Italie qui impliquera l’utilisation de l’IA. S’il est clair que les États-Unis poussent leurs alliés à travailler ensemble pour tenter de contenir la Chine, d’un autre côté, de tels mouvements montrent également comment le Japon tente de réaffirmer sa propre indépendance stratégique en vue de s’établir à nouveau en tant que puissance militaire. pouvoir à part entière, ce qu’il n’a pas tenté depuis les années 1940.

Tout cela, cependant, apporte une nouvelle dynamique de danger pour l’Asie. Tout d’abord, dans la région géographique de l’Asie du Nord-Est, la Russie et la Chine voient toutes deux le Japon comme un adversaire militaire potentiel et s’aligneront probablement davantage sur cette dynamique. Deuxièmement, le militarisme japonais intensifie une situation déjà tendue avec la Corée du Nord, qui, face à un Tokyo plus fort, est motivée pour augmenter ses capacités nucléaires et de missiles balistiques, trouvant une plus grande justification pour le faire. Troisièmement, le sentiment de nationalisme anti-japonais en Chine augmentera, ce qui signifie que les tensions entre les deux vont augmenter. Et, enfin, malgré un allié commun aux États-Unis, que fera la Corée du Sud face à un Japon de plus en plus fort ? Il peut se sentir militairement dominé ou isolé, ce qui obligera également le pays à s’armer davantage au milieu d’une myriade de défis. En tant que tel, le réarmement du Japon aura un effet déstabilisateur massif sur l’Asie, et c’est quelque chose que Washington est heureux de voir se produire afin de conserver son influence sur la région.