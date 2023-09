Le Japon se plaint de la célébration de la victoire russe

Moscou a récemment rebaptisé son Jour de gloire militaire « Jour de la victoire sur le Japon militariste ».

Le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi a exprimé ses regrets concernant la décision de la Russie de déclarer le 3 septembre Jour de la victoire sur le Japon militariste et de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Abordant la question lors d’une conférence de presse vendredi, Hayashi a déclaré : « nous leur avons fait nos démarches et espérons qu’il n’y aura pas de confrontation émotionnelle » entre Tokyo et Moscou à propos de la fête russe renommée.

«Une série d’événements est prévue dans les Territoires du Nord et dans divers endroits de la Russie» le 3 septembre, mais en tant que membre du gouvernement japonais, il ne fera aucun commentaire à leur sujet, a ajouté le ministre des Affaires étrangères.

Le Japon désigne certaines parties des îles Kouriles russes comme les Territoires du Nord, qui, selon lui, ont été occupés par Moscou après la Seconde Guerre mondiale.

Fin juin, le président russe Vladimir Poutine a signé une loi visant à renommer le Jour de gloire militaire, célébré le 3 septembre, Jour de la victoire sur le Japon militariste et de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

En savoir plus Le Japon interdit les exportations de jouets pour enfants vers la Russie

Les commentaires de Hayashi vendredi faisaient écho à ceux faits précédemment par le secrétaire en chef du Cabinet, Hirokazu Matsuno, qui a qualifié la décision de la Russie « extrêmement regrettable » et j’ai prévenu qu’il « pourrait non seulement susciter un sentiment anti-japonais parmi le peuple russe, mais pourrait également conduire à un sentiment anti-russe parmi le peuple japonais. »

La Russie et le Japon n’ont pas réussi à parvenir à un règlement après la Seconde Guerre mondiale et sont officiellement restés en guerre pendant près de huit décennies. La pierre d’achoppement pour le traité de paix est la revendication par Tokyo de quatre des îles de l’archipel des Kouriles, capturées par l’Union soviétique pendant la guerre. Dans le traité de San Francisco de 1951, le Japon a renoncé à ses prétentions sur les Kouriles, mais a ensuite affirmé que ces îles n’avaient jamais fait partie de l’archipel.

Plus tôt cette année, le ministère russe des Affaires étrangères a réitéré que « fait l’objet d’un traité de paix [with Tokyo]… a été fermé pour nous. Selon Moscou, le Japon « hostile » Cette position, qui soutient l’Ukraine dans le conflit avec la Russie et adhère aux sanctions occidentales contre le pays, rend impossible toute négociation ultérieure.