Le Japon s’apprête à rejeter l’eau de la centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan plus tard cette semaine

Le Japon a annoncé mardi qu’il commencerait à libérer de l’eau radioactive de la centrale nucléaire détruite de Fukushima le 24 août, mettant en œuvre un plan qui a suscité de vives critiques de la part de la Chine.

Le plan, approuvé il y a deux ans par le gouvernement japonais comme crucial pour le démantèlement de la centrale exploitée par Tokyo Electric Power Company (Tepco), a également été critiqué par des groupes de pêcheurs locaux, qui craignent une atteinte à leur réputation et une menace pour leurs moyens de subsistance.

« J’ai demandé à Tepco de se préparer rapidement au déversement d’eau conformément au plan approuvé par l’Autorité de régulation nucléaire, et je m’attends à ce que le déversement d’eau commence le 24 août, si les conditions météorologiques le permettent », a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida mardi matin.

L’annonce intervient un jour après que le gouvernement a déclaré qu’il avait gagné « un certain degré de compréhension » de l’industrie de la pêche sur la libération de l’eau, alors même qu’un groupe de pêcheurs a déclaré qu’il craignait toujours que les dommages à la réputation ne ruinent les moyens de subsistance.

« Je promets que nous assumerons l’entière responsabilité de veiller à ce que l’industrie de la pêche puisse continuer à gagner sa vie, même si cela prendra des décennies », a déclaré Kishida lundi.

L’eau a été utilisée pour refroidir les barres de combustible de Fukushima Daiichi après sa fonte en 2011, lorsqu’elle a été frappée par un tsunami catastrophique à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 9,0 au large de la côte est du Japon.

Les réservoirs sur le site contiennent maintenant environ 1,3 million de tonnes métriques d’eau radioactive – assez pour remplir 500 piscines olympiques.

REGARDER | Le plan du Japon pour rejeter les eaux usées, a expliqué : Eaux usées radioactives de Fukushima : faut-il s’inquiéter de leur rejet ? | À propos de ça L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU a donné son feu vert à un plan controversé visant à rejeter dans l’océan les eaux usées radioactives traitées de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima. Andrew Chang explique le plan et demande : dans quelle mesure est-il sûr ?

Le Japon a déclaré que la libération d’eau est sûre et que l’eau sera filtrée pour éliminer la plupart des éléments radioactifs à l’exception du tritium, un isotope de l’hydrogène difficile à séparer de l’eau. L’eau traitée sera diluée bien en dessous des niveaux de tritium approuvés au niveau international avant d’être rejetée dans le Pacifique.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU, a donné son feu vert au plan en juillet, affirmant qu’il répondait aux normes internationales et que l’impact qu’il aurait sur les personnes et l’environnement était « négligeable ».

Plan critiqué

Les syndicats de pêcheurs de Fukushima ont exhorté le gouvernement pendant des années à ne pas libérer l’eau, arguant que cela nuirait au travail visant à restaurer la réputation endommagée de leurs pêcheries.

Masanobu Sakamoto, le chef de la Fédération nationale des associations de coopératives de pêche, a déclaré lundi que le groupe comprenait que la libération pouvait être scientifiquement sûre mais craignait toujours une atteinte à sa réputation.

Certains pays voisins ont exprimé leur scepticisme quant à la sécurité du plan, Pékin devenant le plus grand critique. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré en juillet que le Japon avait fait preuve d’égoïsme et d’arrogance et n’avait pas pleinement consulté la communauté internationale au sujet de la libération d’eau.

La Chine interdit les importations de fruits de mer en provenance de 10 préfectures du Japon, dont Fukushima et la capitale, Tokyo. Les importations de fruits de mer en provenance d’autres préfectures sont autorisées mais doivent passer des tests de radioactivité et avoir la preuve qu’ils ont été produits en dehors des 10 préfectures interdites.

Des militants sud-coréens ont également protesté contre le plan, bien que Séoul ait conclu de sa propre étude que le rejet d’eau répond aux normes internationales et a déclaré qu’il respectait l’évaluation de l’AIEA.

Les manifestants brandissent des pancartes avec des messages tels que « Ne répétez pas Fukushima » et « N’exposez plus les gens aux radiations » lors d’un rassemblement devant le bureau du Premier ministre japonais à Tokyo mardi, pour protester contre le projet du gouvernement japonais de libérer des radioactifs traités les eaux usées de la centrale électrique paralysée de Fukushima Daiichi dans l’océan Pacifique. (Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images)

Les nations insulaires du Pacifique sont divisées sur la question, compte tenu de leur propre histoire en tant que sites d’essais nucléaires pour les États-Unis et la France. Le premier ministre des Fidji, Sitiveni Rabuka, a publié lundi une déclaration disant qu’il soutenait le rapport de l’AIEA, mais a reconnu que la question est controversée dans les îles du Pacifique.

Le groupe environnemental Greenpeace a déclaré mardi que les risques radiologiques n’avaient pas été entièrement évalués et que les impacts biologiques du tritium, du carbone 14, du strontium 90 et de l’iode 129 – qui seront rejetés avec l’eau – « ont été ignorés ».

Le processus de filtrage éliminera le strontium-90 et l’iode-129, et la concentration de carbone-14 dans l’eau contaminée est bien inférieure à sa norme réglementaire de rejet, selon les documents de Tepco et du gouvernement japonais.

Kishida a déclaré mardi qu’il pensait qu’une « compréhension exacte » de la question se répandait dans la communauté internationale.

Un responsable japonais a déclaré que les premiers résultats des tests de l’eau de mer après le rejet pourraient être disponibles début septembre. Le Japon testera également des poissons dans les eaux proches de l’usine et publiera les résultats des tests sur le site Web du ministère de l’Agriculture.