Le Japon s’apprête à faire don de 100 véhicules militaires à l’Ukraine

Le Japon a organisé mercredi une cérémonie marquant son don prévu d’environ 100 véhicules militaires à l’Ukraine, alors que Tokyo cherche à fournir des équipements qui peuvent être d’une utilisation militaire plus large que ses précédentes livraisons de casques et de combinaisons de protection contre les matières dangereuses.

Lors d’une cérémonie au ministère de la Défense au cours de laquelle deux camions d’une demi-tonne étaient exposés, le vice-ministre japonais de la Défense Toshiro Ino a remis un document à l’ambassadeur ukrainien Sergiy Korsunsky énumérant les trois types de véhicules inclus dans le don.

« Nous espérons que l’invasion se terminera le plus tôt possible et que la vie quotidienne paisible reviendra », a déclaré Ino. « Nous fournirons autant de soutien que possible. »

Le don, qui comprend également 30 000 rations alimentaires, intervient alors que le gouvernement japonais cherche à assouplir sa politique de transfert d’équipement militaire dans le cadre d’une nouvelle politique de sécurité nationale qui permet à son armée un plus grand rôle offensif, dans une rupture majeure avec son auto post-Seconde Guerre mondiale – principe de défense uniquement.

Alors que d’autres pays ont fourni à l’Ukraine des chars, des missiles et des avions de chasse, le Japon a limité ses dons à des équipements non létaux car la politique de transfert interdit la fourniture d’armes létales aux pays en guerre.

Le Japon a fourni à l’Ukraine des gilets pare-balles, des casques, des masques à gaz, des combinaisons de protection contre les matières dangereuses, de petits drones et des rations alimentaires depuis le début de l’invasion russe l’année dernière.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a promis les camions au président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de leur rencontre à Hiroshima dimanche en marge du sommet du G-7. Le Japon a également proposé de soigner les soldats ukrainiens blessés dans un hôpital militaire japonais.

Les véhicules se composent de camions d’une demi-tonne, de véhicules à grande mobilité et de véhicules de manutention, a indiqué le gouvernement. L’Agence d’acquisition, de technologie et de logistique a déclaré que les détails, y compris le nombre exact de véhicules et le moment de leur expédition, étaient en cours de finalisation.

Tokyo s’est joint aux États-Unis et aux nations européennes pour sanctionner la Russie pour son invasion et pour fournir un soutien humanitaire et économique à l’Ukraine.

Le Japon n’a pas tardé à réagir en raison des craintes d’un impact possible de la guerre sur l’Asie de l’Est, où l’armée chinoise est devenue de plus en plus affirmée et a intensifié les tensions autour de Taiwan autonome, que Pékin revendique comme son territoire.

Le Japon a versé plus de 7 milliards de dollars à l’Ukraine. Il a également accueilli plus de 2 000 Ukrainiens déplacés et les a aidés à se loger et à soutenir l’emploi et l’éducation, une décision rare dans un pays connu pour sa politique d’immigration stricte.