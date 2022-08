Le Japon revendique les missiles chinois

Alors que les tensions sur Taïwan sont vives, le ministre japonais de la Défense a qualifié l’exercice de missiles balistiques de “grave problème”

Cinq missiles balistiques chinois ont atterri dans la zone économique exclusive du Japon, a affirmé jeudi le ministre de la Défense Nobuo Kishi. La Chine avait auparavant annulé une réunion diplomatique de haut niveau avec le Japon et tiré une salve de missiles dans les eaux proches de Taïwan.

Kishi a déclaré à Kyodo News que cet incident marquait la première fois qu’un missile balistique chinois atterrissait dans les eaux japonaises.

“Il s’agit d’un problème grave qui concerne la sécurité nationale de notre pays et la sécurité de la population”, a-t-il ajouté. Kishi a déclaré, ajoutant que Tokyo avait déposé une protestation diplomatique officielle auprès du gouvernement chinois.

La zone économique exclusive du Japon est vaste et son étendue est contestée par plusieurs nations, dont la Chine. L’île japonaise de Yonaguni se trouve à seulement 108 kilomètres (67 miles) à l’est de Taïwan, tandis que le Japon revendique également la souveraineté sur les îles inhabitées de Senkaku au nord-est de Taïwan, dans une zone de la mer de Chine orientale qui chevauche la propre zone économique exclusive de la Chine.

La Chine a annoncé plus tôt jeudi que son armée avait mené un exercice de tir réel à longue portée dans cette zone, les médias chinois rapportant que les exercices pourraient avoir inclus des missiles Dongfeng DF-17. Dotés d’ogives de planeurs hypersoniques et capables de frapper des cibles jusqu’à 2 500 kilomètres après le lancement, les journalistes chinois ont décrit leur incorporation dans les exercices comme une démonstration que la Chine pourrait bloquer complètement Taïwan, qu’elle considère comme faisant partie de son territoire, si elle le voulait.

Le gouvernement taïwanais a déclaré que les missiles avaient été lancés dans les eaux au nord-est et au sud-est de l’île et que Taipei avait activé “systèmes de défense pertinents” en réponse.

La Chine a organisé des exercices militaires à grande échelle dans les jours précédant et suivant la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taiwan mardi. Pékin revendique la souveraineté sur Taïwan – une position que les États-Unis reconnaissent officiellement – ​​et a fait valoir que la visite de Pelosi, qui est troisième dans la lignée de la présidence américaine, équivalait à une approbation quasi officielle de l’indépendance taïwanaise.

L’armée taïwanaise a contré les exercices chinois avec ses propres exercices.

Le Japon n’est pas resté neutre dans l’épreuve de force. Avec le reste du groupe G7, Tokyo a signé mercredi une déclaration condamnant la démonstration de force militaire de Pékin. “Il n’y a aucune justification pour utiliser une visite comme prétexte pour une activité militaire agressive dans le détroit de Taiwan”, lit le communiqué, ajoutant que Pékin “une réponse d’escalade risque d’augmenter les tensions et de déstabiliser la région.” Pendant ce temps, les commentateurs japonais ont émis l’hypothèse que les exercices de missiles de la Chine pourraient également servir d’avertissement à leur pays, compte tenu des emplacements stratégiques des îles les plus à l’ouest du Japon et de la position pro-occidentale générale du gouvernement japonais.

Pékin a réagi à la signature par le Japon de la déclaration du G7 en annulant une réunion prévue entre les ministres des Affaires étrangères chinois et japonais lors du sommet de l’ASEAN en cours au Cambodge. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que la Chine était “Fortement mécontent” avec le Japon “propos irresponsables”