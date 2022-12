Le Japon renverse sa politique nucléaire et propose de construire de nouvelles centrales

La catastrophe de Fukushima en 2011 a aigri le Japon sur l’énergie nucléaire, amenant la nation insulaire à dépendre moins de l’énergie atomique et davantage des combustibles fossiles importés. Mais avec l’intention d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, le gouvernement japonais a annoncé jeudi un revirement de sa stratégie nucléaire, selon le radiodiffuseur national du pays.

La nouvelle politique comporte deux volets : premièrement, elle vise à prolonger la durée de vie du parc nucléaire existant du Japon au-delà de la limite actuelle de 60 ans. Son deuxième objectif est de construire de nouvelles usines de nouvelle génération. Ces nouvelles centrales nucléaires – diversement appelées “génération 4” ou “petits réacteurs modulaires” – sont conçues pour être moins chères à construire et incapables de fondre.

L’année dernière, la Chine est devenue le premier pays à en connecter un, un réacteur “à lit de galets”, à son réseau énergétique. Ces réacteurs renferment du combustible atomique dans des boules de graphite qui peuvent résister à plus de chaleur que la fission nucléaire n’est capable de générer, rendant théoriquement une fusion impossible. Des usines similaires sont développées aux États-Unis par une société appelée X-Energy. Pendant ce temps, TerraPower, soutenu par Bill Gates, est la construction d’une de ses usines de nouvelle génération dans le Wyoming.

Bien qu’approuvée par un panel, la politique doit encore être soumise au parlement de la Diète japonaise. Le Parti libéral démocrate du Premier ministre Fumio Kishida détient la majorité dans les deux chambres de la Diète.

Ce revirement reflète une perception changeante de l’énergie nucléaire au fil des décennies. L’énergie nucléaire est l’une des formes de production d’électricité les plus sûres — le lignite tue environ 350 fois plus de personnes par terrawatt produit comme nucléaire, principalement par la pollution – mais a été critiqué pour ses impacts sur les environnements locaux. Alors que la menace du changement climatique se fait plus grande et que les gouvernements tentent de respecter leurs engagements nets zéro, l’énergie atomique est devenue plus attrayante. La construction de nouvelles centrales coûte cher, en particulier aux États-Unis en raison d’un cadre juridique plus compliqué, mais l’énergie nucléaire elle-même n’émet pratiquement pas de carbone.

Au cours de la décennie précédant Fukushima, le Japon obtenait plus de 40 gigawatts d’électricité de ses centrales nucléaires, selon l’Association Nucléaire Mondiale. Après une décennie de désengagement du programme nucléaire, celui-ci était tombé à 18 gigawatts en 2021. Le vide laissé par l’énergie nucléaire était rempli de gaz et de charbon.

À son apogée, au tournant du siècle, l’énergie nucléaire fournissait 30 % de l’électricité du Japon. Ce chiffre est tombé à un peu moins de 7 % en 2021. La stratégie dévoilée jeudi fait partie du plan du Japon visant à ce que l’énergie nucléaire représente 20 à 22 % de son mix électrique d’ici 2030.