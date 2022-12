Le Japon renforce ses capacités de défense dans un nouveau document stratégique

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO – Le Japon a dévoilé vendredi des changements radicaux à sa stratégie de sécurité nationale et une augmentation majeure de son budget de défense, un changement radical pour se débarrasser de ses contraintes pacifistes de longue date d’après-guerre alors qu’il est aux prises avec des menaces de sécurité croissantes et un risque de guerre dans l’Indo-Pacifique . Méfiant face aux menaces militaires croissantes de la Chine, aux ambitions nucléaires de la Corée du Nord et à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Japon est sur le point d’adopter une position plus ferme pour se défendre et améliorer ses capacités à le faire.

Parmi les changements notables, citons la décision d’acquérir des capacités de «contre-attaque», ou la capacité de frapper des bases ennemies avec des missiles à longue portée et de se coordonner avec les États-Unis dans de telles circonstances, et une augmentation de son budget de défense à 2% du produit intérieur brut sur cinq ans. années, ce qui en fait le troisième plus grand au monde.

« Chacun d’entre nous doit être conscient que nous protégeons notre pays. C’est très important, comme nous l’avons appris de l’Ukraine », a déclaré vendredi le Premier ministre Fumio Kishida lors d’une conférence de presse. “Nous sommes maintenant à un tournant de notre politique de sécurité nationale.”

Le Japon va acheter des missiles Tomahawk pour renforcer sa défense au milieu des craintes de guerre

L’invasion russe de l’Ukraine a été un catalyseur de la vague de changements apportés à la sécurité nationale et à la posture de défense du Japon qui étaient impensables encore plus tôt cette année.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a montré aux Japonais qu’une prise de contrôle chinoise de Taiwan pourrait être une réalité, sensibilisant le public et encourageant le Japon à prendre des mesures pour améliorer ses capacités de défense.

Les nouveaux documents de stratégie publiés vendredi ne désignent pas directement la Chine comme une menace, mais ils affirment que la posture diplomatique et les activités militaires de Pékin sont une « grave préoccupation » et présentent un « plus grand défi stratégique » sans précédent pour assurer la paix au Japon et à la communauté internationale. Les responsables japonais affirment qu’ils visent toujours une “relation constructive et stable” avec la Chine grâce à une communication à différents niveaux.

En août, après la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi (D-Californie) à Taipei, un Pékin indigné a mené des exercices militaires agressifs près de Taïwan, notamment le lancement d’un missile balistique qui a atterri dans la zone économique exclusive du Japon. Cela s’ajoute aux multiples incursions maritimes et aériennes dans les eaux entourant le Japon.

En outre, au cours de l’année écoulée, la Corée du Nord a testé un nombre sans précédent de missiles balistiques dans le cadre de son programme d’armes nucléaires, en envoyant même un au-dessus du Japon pour la première fois en cinq ans.

L’invasion de la Russie incite le Japon à une politique étrangère plus affirmée

Les responsables japonais ont conclu que les capacités actuelles sont insuffisantes, a déclaré Kishida.

Le Japon vise à améliorer sa capacité de frappe à longue portée avec des armes à longue portée fabriquées au Japon et des armes étrangères importées, telles que les missiles de croisière Tomahawk fabriqués aux États-Unis.

La politique de défense du Japon restera axée sur la défense et les contre-attaques ne seront utilisées que dans certaines conditions limitées, selon les documents. La nouvelle stratégie ne permet pas les frappes préventives ou les lancements de missiles de première frappe effectués lorsqu’une attaque est imminente.

Les nouveaux documents de stratégie ont noté que les pays entourant le Japon ont fait des progrès majeurs dans les technologies liées aux missiles, de manière qualitative et quantitative. Les attaques de missiles contre le Japon sont désormais une «menace palpable», et le Japon a besoin de capacités au-delà des défenses antimissiles balistiques existantes pour se protéger, a-t-il déclaré. Le Japon considère les capacités de contre-attaque comme un moyen de dissuasion conventionnel potentiellement puissant.

Au cours de la prochaine décennie, le Japon vise à développer des capacités qui lui permettront “de perturber et de vaincre les invasions contre sa nation beaucoup plus tôt et à une plus grande distance”, selon la stratégie.

Le Japon augmentera ses effectifs de défense et renforcera les capacités de base de ses forces d’autodéfense, selon les documents de stratégie publiés, et améliorera ses capacités dans l’espace et la cybersécurité.

Les principales nations asiatiques se joignent à la réaction mondiale contre la Russie, avec un œil sur la Chine

L’administration Biden a salué les mesures du Japon, dans le cadre d’une alliance qui s’approfondit et qui renforce la stratégie américaine de coopération régionale pour renforcer la sécurité. D’autres aspects de cette stratégie comprennent un accord impliquant les États-Unis et la Grande-Bretagne aidant l’Australie à développer des sous-marins à propulsion nucléaire et à lever les limites sur la construction de missiles balistiques par la Corée du Sud.

Kishida “a mis un ‘D’ majuscule à côté de la dissuasion du Japon”, a déclaré l’ambassadeur américain au Japon, Rahm Emanuel, dans un communiqué. « Le Premier ministre fait une déclaration stratégique claire et sans ambiguïté sur le rôle du Japon en tant que fournisseur de sécurité dans l’Indo-Pacifique. Il a renforcé la position du Japon au service de son engagement diplomatique et politique avec ses alliés et partenaires dans l’Indo-Pacifique et en Europe.

Le Japon a également diversifié ses partenariats de sécurité avec des partenaires de la région et d’Europe, dans le cadre d’un effort continu pour renforcer ses relations avec des pays partageant les mêmes idées qui cherchent à contrer la montée en puissance de la Chine.