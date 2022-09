Le Japon rend hommage à l’ancien Premier ministre Shinzo Abe lors de funérailles d’État controversées

Avec des fleurs, des prières et une salve de 19 coups de canon, le Japon a honoré mardi l’ancien Premier ministre Shinzo Abe lors des premières funérailles d’État d’un ancien Premier ministre en 55 ans – une cérémonie qui est devenue aussi controversée qu’il l’était dans la vie.

La veuve d’Abe, Akie Abe, vêtue d’un kimono formel noir, est entrée lentement dans la salle Budokan portant une urne contenant les cendres de son mari, placée dans une boîte en bois et enveloppée dans un tissu violet à rayures dorées. Des soldats de la défense en uniformes blancs ont pris les cendres d’Abe et les ont placées sur un piédestal rempli de fleurs et de décorations de chrysanthèmes blancs et jaunes.

Le meurtre d’Abe lors d’un rassemblement électoral le 8 juillet a déclenché un flot de révélations sur les liens entre les législateurs du Parti libéral démocrate (LDP) au pouvoir qu’il dirigeait autrefois et l’Église de l’Unification, que les critiques appellent une secte, déclenchant une réaction violente contre l’actuel Premier ministre Fumio Kishida. .

Avec ses notes de soutien traînées à leur plus bas jamais enregistré par la controverse, Kishida s’est excusé et a juré de couper les liens du parti avec l’église.

Mais l’opposition à honorer Abe avec des funérailles d’État, les premières du genre depuis 1967, a persisté, alimentée par un prix de 15,7 millions de dollars canadiens à la charge de l’État à une époque de difficultés économiques pour les citoyens ordinaires.

Dans une partie du centre-ville de Tokyo, des manifestants ont brandi des pancartes et scandé “Pas de funérailles d’État” au son d’une guitare.

Akie Abe porte les cendres de son mari lors de ses funérailles nationales. Abe a été assassiné en juillet alors qu’il faisait campagne dans une rue. (Takashi Aoyama/Getty Images) Les manifestants assistent à un rassemblement contre les funérailles d’État du Japon pour Abe à Tokyo mardi. (Issei Kato/Reuters)

Mais des milliers de personnes en deuil ont afflué vers le lieu des funérailles dès le matin, obligeant les organisateurs à ouvrir la salle une demi-heure plus tôt. En quelques heures, environ 10 000 personnes avaient déposé des fleurs et se sont inclinées dans une prière silencieuse devant la photo d’Abe, a montré la télévision, avec beaucoup plus d’attente dans des files d’attente de trois heures.

“Je sais que cela divise et qu’il y a beaucoup de gens contre cela, mais il y avait tellement de gens qui faisaient la queue pour offrir des fleurs”, a déclaré Yoshiko Kojima, une femme au foyer de 63 ans à Tokyo.

“J’ai senti que maintenant que les funérailles avaient lieu, de nombreuses personnes étaient venues prier pour lui.”

À l’intérieur du Budokan, mieux connu comme salle de concert, un grand portrait d’Abe drapé d’un ruban noir était suspendu au-dessus d’un banc de fleurs vertes, blanches et jaunes. À proximité, un mur de photos le montrait se promenant avec des dirigeants du G7, tenant la main d’enfants et visitant des zones sinistrées.

Le prince héritier du Japon Akishino, deuxième à partir de la gauche, et la princesse héritière Kiko, troisième à partir de la gauche, arrivent avec d’autres membres de la famille. (Philip Fong/Pool/Reuters) La vice-présidente américaine Kamala Harris arrive aux funérailles nationales. Plusieurs chefs d’État actuels et anciens étaient également présents. (Eugène Hoshiko/Pool/Reuters)

Un moment de silence a été suivi d’une rétrospective de la vie politique d’Abe et des discours de personnalités du parti au pouvoir, dont Kishida et Yoshihide Suga, le prédécesseur de Kishida au poste de Premier ministre.

Chiffre qui divise

Le Premier ministre japonais le plus ancien était une figure de division qui était en proie à des scandales.

Nationaliste sans vergogne, Abe a poussé le pays vers une posture de défense musclée que beaucoup considèrent maintenant comme prémonitoire au milieu des inquiétudes croissantes concernant la Chine, mais que d’autres ont critiquée comme trop belliciste.

Environ 4 300 personnes étaient attendues à la cérémonie funéraire proprement dite, ainsi qu’au moins 48 personnalités gouvernementales actuelles ou passées, dont le vice-président américain Kamala Harris et le Premier ministre indien Narendra Modi. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau devait y assister, mais a annulé ces plans pour superviser les efforts de rétablissement après la tempête post-tropicale Fiona qui a ravagé une grande partie du Canada atlantique et certaines parties du Québec.

Le ministre fédéral de l’Industrie, François-Philippe Champagne, était présent à sa place.

Quelque 20 000 policiers ont été déployés, les routes voisines ont été fermées et même certaines écoles fermées alors que le Japon cherchait à éviter les bévues de sécurité qui ont conduit Abe à tirer avec une arme artisanale par un suspect qui, selon la police, a accusé l’Église de l’Unification d’appauvrir sa famille.

REGARDER | Shinzo Abe assassiné pendant sa campagne : Shinzo Abe, ancien Premier ministre japonais, assassiné Un homme est en garde à vue et des habitants de tout le Japon sont en deuil après que l’ancien Premier ministre Shinzo Abe a été abattu vendredi matin alors qu’il prononçait un discours de campagne.

Les funérailles d’État d’Abe, qui ont reçu des funérailles privées quelques jours après son assassinat, étaient les premières pour un ex-Premier ministre depuis celles de 1967 pour l’ancien Premier ministre Shigeru Yoshida.

Kishida a expliqué la décision comme une façon d’honorer les réalisations d’Abe, ainsi que de défendre la démocratie, mais les Japonais ordinaires restent divisés. Seuls 30% des personnes interrogées dans un récent sondage réalisé par TV Asahi étaient d’accord avec l’organisation des funérailles, contre 54% qui s’y sont opposées.

Kishida a également cité la possibilité de faire de la diplomatie comme raison des funérailles et a passé le lundi soir et le mardi matin à des réunions avec des dirigeants.

Même sans les récentes révélations sur l’Église de l’Unification, il serait difficile d’imaginer des circonstances où une majorité de Japonais serait favorable à honorer Abe avec des funérailles d’État, a déclaré Tobias Harris, chercheur principal au Center for American Progress et auteur d’un biographie de l’ancien premier ministre.

Des soldats entrent lors des funérailles nationales d’Abe. Des milliers de personnes en deuil ont afflué vers le lieu des funérailles dès le matin, obligeant les organisateurs à ouvrir la salle une demi-heure plus tôt. (Getty Images) Les gens font la queue mardi pour offrir des fleurs dans un parc près du Nippon Budokan, le lieu des funérailles nationales. (Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

“C’était quelqu’un qui accueillait presque et invitait à la controverse et considérait sa mission comme renversant un consensus ou un ensemble de consensus de longue date” sur la façon dont le Japon était dirigé, a déclaré Harris.

De nombreux Japonais étaient “attachés au régime d’après-guerre qu’il voulait renverser”, a déclaré Harris.