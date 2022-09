Le Japon rend hommage à l’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe lors de funérailles controversées

Le Japon a organisé mardi les funérailles nationales de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe.

Les funérailles ont réuni 4 300 personnes, dont des dignitaires étrangers.

Des opposants à Abe étaient également présents aux funérailles, protestant contre la cérémonie.

Des dignitaires japonais et étrangers ont rendu hommage à l’ancien Premier ministre assassiné Shinzo Abe lors de funérailles d’État mardi qui ont attiré des personnes en deuil et des manifestants dans le centre de Tokyo.

Le Premier ministre Fumio Kishida a décrit l’ancien dirigeant comme une “personne de courage” dans un éloge funèbre, énumérant ses réalisations, notamment ses efforts pour renforcer les relations diplomatiques du Japon.

“Je ressens un chagrin déchirant”, a déclaré Kishida alors qu’il faisait face à une photographie d’Abe accrochée au-dessus d’une grande structure florale utilisée pour afficher ses cendres, ses médailles et le drapeau japonais.

La boîte décorative de cendres avait été transportée par sa veuve Akie dans la célèbre salle Budokan de Tokyo, où une salve de 19 coups de canon a retenti en l’honneur du politicien tué.

Abe était le Premier ministre japonais le plus ancien et l’une des personnalités politiques les plus reconnaissables du pays, connu pour cultiver des alliances internationales et sa stratégie économique ” Abenomics “.

Il a démissionné en 2020 en raison de problèmes de santé récurrents, mais est resté une voix politique clé et faisait campagne pour son parti au pouvoir lorsqu’un homme armé isolé l’a tué avec une arme artisanale le 8 juillet.

La fusillade a envoyé des ondes de choc dans un pays réputé pour sa faible criminalité en armes à feu et a suscité une condamnation internationale.

Mais la décision de lui accorder des funérailles d’État – seulement les deuxièmes pour un ancien Premier ministre dans l’après-guerre – a provoqué l’opposition, avec environ 60 % des Japonais contre l’événement dans les récents sondages.

Tant d’opposition

Le vice-président américain Kamala Harris et des dirigeants mondiaux, dont le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre australien Anthony Albanese, étaient parmi les personnes présentes au Budokan.

Dehors, des milliers de personnes faisaient la queue à l’arrivée des cendres, attendant de livrer des fleurs et de dire une prière dans deux tentes de deuil.

Koji Takamori est venu du nord d’Hokkaido avec son fils de neuf ans.

“Je voulais le remercier. Il a tant fait pour le Japon”, a déclaré à l’AFP l’homme de 46 ans.

“La façon dont il est mort était tellement choquant. Pour être honnête, je suis aussi venu parce qu’il y a eu tellement d’opposition. C’est presque comme si j’étais ici pour m’opposer à ceux qui s’opposent à cela. [funeral],” il ajouta.

Ces opposants étaient également de sortie, marchant près des tentes avant une plus grande manifestation devant le parlement.

“Il y a des gens en difficulté financière qui ont particulièrement souffert des politiques ‘Abenomics’. Nous ne devons pas oublier cela”, a déclaré Ryo Machida, un étudiant de 19 ans, devant le Budokan.

Il a dit:

Il était peut-être un leader fort, mais avec le recul, il était d’une poigne de fer et antidémocratique.

Un mandat qui divise

Le meurtrier accusé d’Abe a ciblé l’ancien chef, croyant qu’il avait des liens avec l’Église de l’Unification, ce que l’agresseur en voulait pour les dons massifs que sa mère avait faits à la secte.

L’assassinat a suscité un nouvel examen de l’église et de sa collecte de fonds – et des questions inconfortables pour l’establishment politique japonais, le parti au pouvoir admettant qu’environ la moitié de ses législateurs avaient des liens avec l’organisation religieuse.

Kishida a promis que le parti romprait tous les liens avec l’église, mais le scandale a contribué à alimenter le mécontentement à propos des funérailles nationales.

Des milliers de personnes ont manifesté à l’approche de la cérémonie et un homme s’est immolé par le feu la semaine dernière près du bureau du Premier ministre, laissant des notes exprimant apparemment son objection à l’événement.

Certains législateurs des partis d’opposition boycottent également les funérailles.

La controverse a plusieurs racines, certains accusant Kishida d’avoir approuvé unilatéralement les funérailles au lieu de consulter le parlement, et d’autres irrités par un prix de près de 12 millions de dollars.

C’est aussi l’héritage du mandat de division d’Abe, marqué par des allégations persistantes de copinage et d’opposition à son nationalisme et à ses projets de réforme de la constitution pacifiste.

Le gouvernement de Kishida aurait peut-être espéré que la solennité de l’événement, auquel ont assisté quelque 4 300 personnes, dont 700 invités étrangers, étoufferait la polémique.

Abe s’est efforcé de cultiver des liens étroits avec Washington pour renforcer l’alliance clé américano-japonaise, et a également courtisé un groupement “Quad” plus fort du Japon, des États-Unis, de l’Inde et de l’Australie.

L’empereur et l’impératrice du Japon ne sont pas présents, en tant que personnalités nationales neutres, mais le prince héritier Akishino et sa femme ont conduit les personnes en deuil à offrir des fleurs à la fin du service.