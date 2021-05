Le Japon réduit de plus de moitié le nombre d’officiels en visite aux Jeux olympiques de Tokyo

Les organisateurs des Jeux Olympiques japonais ont décidé de réduire de plus de 50% le nombre prévu de visiteurs officiels aux Jeux Olympiques et Paralympiques au milieu de la pandémie Covid-19. Le nombre sera réduit à environ 78 000 personnes pour les événements de juillet, août et septembre. Le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo a déclaré qu’il avait estimé qu’environ 177000 responsables se rendraient aux Jeux de Tokyo et aux Jeux paralympiques avant l’épidémie du coronavirus l’année dernière, ce qui a retardé les événements de 12 mois. Le comité s’attend maintenant à ce qu’environ 59 000 officiels d’outre-mer viennent aux Jeux olympiques, en forte baisse par rapport aux 141 000 initialement prévus, rapporte la DPA.

Les organisateurs ont également réduit le nombre d’officiels censés assister aux Jeux paralympiques à environ 19 000 officiels contre 36 000.

Le directeur général du comité d’organisation, Toshiro Muto, a déclaré qu’il prendrait une décision finale le mois prochain sur le nombre de spectateurs autorisés à entrer sur les sites.

Le Comité international olympique (CIO) et les organisateurs japonais ont convenu en mars d’interdire aux spectateurs étrangers d’assister aux Jeux en raison de la pandémie.

Les organisateurs prévoient également de réduire de 30% les quelque 10 000 membres du personnel médical qu’ils avaient initialement prévu pendant les Jeux dans le cadre de ses efforts de simplification, ont-ils déclaré.

Les médecins et les infirmières au Japon ont exprimé une forte opposition aux Jeux olympiques, les hôpitaux étant mis à rude épreuve par le nombre croissant d’infections à coronavirus à travers le pays, tandis que le CIO et les organisateurs japonais font avancer les Jeux.

Mercredi également, le Comité olympique japonais (JOC) a déclaré que les athlètes olympiques japonais commenceraient bientôt à se faire vacciner contre le coronavirus, malgré le rythme extrêmement lent de la vaccination dans le pays.

Les vaccinations pour environ 1 600 personnes, y compris des entraîneurs et quelque 600 athlètes, commenceront le 1er juin avant le début des Jeux prévu le 23 juillet, a indiqué le JOC.

Le président de la commission de coordination des Jeux olympiques de Tokyo, John Coates, a récemment déclaré lors d’une réunion que les Jeux seraient organisés même en cas d’état d’urgence. Son commentaire a suscité la colère sur les réseaux sociaux, car 60 à 80% des Japonais s’opposent aux Jeux olympiques au milieu de la pandémie.

