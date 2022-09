Le Japon réagit à l’expulsion d’un “diplomate espion”

Tokyo dément que son consul se soit livré à de l’espionnage contre la Russie

Le Japon a déposé une plainte officielle auprès du gouvernement russe après que Moscou a accusé l’un de ses diplomates de tentative d’espionnage, insistant sur le fait que l’accusation n’a aucun fondement tout en exigeant des excuses pour le traitement réservé au fonctionnaire du consulat.

Le ministère japonais des Affaires étrangères a déposé la plainte mardi – un jour après que la Russie a déclaré avoir détenu Motoki Tatsunori pour avoir tenté d’acheter des informations restreintes – rejetant les allégations comme fausses et accusant les autorités russes de méthodes d’interrogatoire inappropriées.

“L’activité illégale alléguée sur laquelle insiste la partie russe est totalement infondée”, Le secrétaire en chef du cabinet japonais Hirokazu Matsuno a déclaré lors d’un point de presse, ajoutant que le vice-ministre des Affaires étrangères Takeo Mori avait convoqué l’envoyé russe pour exiger des excuses.

Matsuno a poursuivi en affirmant que Tatsunori avait été interrogé alors qu’il portait un bandeau sur les yeux et que sa tête et ses mains étaient liées, affirmant que le traitement était “intimidant” et peut avoir violé un traité conclu entre la Russie et le Japon.

“C’est extrêmement regrettable et absolument inacceptable”, il a dit.

Le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a déclaré avoir détenu le diplomate à Vladivostok “soupçonné d’avoir reçu, contre rémunération, des informations confidentielles” relative à “La coopération de la Russie avec un autre pays de la région Asie-Pacifique”, ainsi que l’impact des sanctions économiques occidentales. Le service a ajouté que Tatsunori avait été déclaré “persona non grata” pour les activités qui sont “incompatible avec le statut de fonctionnaire consulaire et préjudiciable aux intérêts de sécurité de la Russie”.

Le ministère russe des Affaires étrangères a ensuite convoqué l’envoyé du Japon au sujet de l’incident et a déclaré que Tatsunori devait quitter le pays dans les 48 heures.

Le responsable japonais a depuis été libéré et devrait rentrer au Japon mercredi, selon Matsuno.