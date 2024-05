Le Japon réagit à la menace chinoise sur Taiwan — RT World News

Tokyo a réprimandé l’ambassadeur de Pékin pour avoir suggéré que le peuple japonais pourrait être « mis dans le feu ».

Le Japon a déposé une plainte contre l’ambassadeur de Chine à Tokyo après que l’envoyé a averti que le peuple japonais serait «mis au feu» si leur gouvernement complote pour soutenir un mouvement indépendantiste taïwanais.

« Nous considérons qu’il est extrêmement inapproprié qu’un ambassadeur en poste à Tokyo fasse un tel commentaire et nous avons immédiatement déposé une protestation sévère contre ce commentaire », a-t-il ajouté. Le secrétaire en chef du Cabinet japonais, Yoshimasa Hayashi, a déclaré mercredi aux journalistes.

Hayashi a ajouté que le gouvernement japonais a toujours appelé à ce que les problèmes concernant Taiwan soient résolus de manière pacifique, par le biais du dialogue. « La paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan sont importantes non seulement pour la sécurité de notre pays, mais aussi pour la stabilité de la communauté internationale dans son ensemble. » il a dit.















Hayashi a fait ces commentaires en réponse à un avertissement émis par l’ambassadeur chinois Wu Jianghao, qui a parlé lundi de la présence d’une délégation japonaise à l’investiture du président taïwanais nouvellement élu Lai Ching-te. « Une fois que le Japon sera lié aux chars qui complotent pour diviser la Chine, le peuple japonais sera mis dans le feu. » » Wu a déclaré devant un auditoire comprenant l’ancien Premier ministre japonais Yukio Hatoyama.

Les responsables chinois ont qualifié Lai de « dangereux séparatiste » et se sont hérissés des visites de législateurs américains et d’autres hommes politiques étrangers à Taipei. Pékin s’est engagé à réunifier Taiwan – une île autonome qu’il considère comme une province séparatiste – par la force, si nécessaire.

Les tensions sino-japonaises se sont intensifiées ces derniers mois. Le gouvernement chinois a convoqué les ambassadeurs du Japon et des Philippines en avril, après que leurs dirigeants aient assisté à un sommet à Washington et accusé Pékin de « comportement dangereux et agressif » en mer de Chine méridionale.















La dernière dispute survient quelques jours seulement avant que les dirigeants chinois, japonais et sud-coréens ne tiennent un sommet trilatéral à Séoul. L’ambassade de Chine à Tokyo a souligné l’importance des relations sino-japonaises en déclarant : « La question de Taiwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine. Cela est lié au fondement politique des relations sino-japonaises et à la confiance fondamentale entre les deux pays. C’est une ligne rouge infranchissable.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a salué mercredi les réprimandes de Hayashi à l’encontre de l’ambassadeur de Chine, affirmant qu’il «se félicite de l’attention portée par la communauté internationale à la situation dans le détroit de Taiwan et à toute action susceptible de contribuer au maintien de la paix régionale.»