Le Japon rassure que les Jeux olympiques peuvent être sûrs en raison de l’état d’urgence prolongé

Le Japon s’est engagé jeudi à rester en contact étroit avec Jeux olympiques parties prenantes au pays et à l’étranger pour garantir la sécurité des Jeux alors même qu’elle se préparait à étendre l’état d’urgence à une grande partie du pays, y compris la ville hôte de Tokyo.

Les inquiétudes restent vives quant à la sécurité du 2020 Jeux olympiques, reporté d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, les sondages d’opinion montrant qu’une majorité de Japonais sont opposés à la tenue des Jeux cet été alors que les luttes pour contrôler une quatrième vague du coronavirus et la lenteur du déploiement du vaccin.

Le gouvernement se prépare actuellement à étendre l’état d’urgence à une grande partie du pays, qui devait initialement être levé le 31 mai, probablement jusqu’en juin, ont déclaré des responsables – quelques semaines à peine avant l’ouverture des Jeux le 23 juillet.

Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont déconseillé de se rendre au Japon, mais Jeux olympiques les organisateurs ont déclaré que cela n’affecterait pas les Jeux. La Maison Blanche a déclaré mercredi qu’elle avait été assurée par le gouvernement japonais qu’il resterait en contact étroit avec les préoccupations concernant la Jeux olympiques.

Le secrétaire en chef du Cabinet, Katsunobu Kato, a déclaré que le Japon continuerait de faire tout son possible pour contrôler le virus, quel que soit le Jeux olympiques, et serait en contact étroit avec les parties concernées dans le pays et à l’étranger au sujet des mesures prises dans le cadre des Jeux.

«Des mesures anti-infectieuses prudentes sont essentielles pour pouvoir organiser un événement sûr et sécurisé», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. ce que nous faisons sur ce point. «

Un peu plus de 5% du Japon a été vacciné et a enregistré environ 719 000 infections et 12 394 décès.

L’Asahi Shimbun, partenaire officiel du Tokyo Jeux olympiques, a publié mercredi un éditorial demandant que les Jeux soient annulés, mais un ancien vice-président du Comité international olympique (CIO) a déclaré plus tard dans la journée que l’extravagance sportive devrait et se déroulerait en juillet.

Signe de l’incertitude de la situation, cependant, les principales ligues sportives australiennes et les espoirs olympiques ont dû se démener pour élaborer des plans d’urgence après que les autorités ont annoncé un verrouillage de sept jours dans l’État méridional de Victoria pour contenir une épidémie de COVID-19 à Melbourne.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici