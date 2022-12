Le Japon promulgue une loi pour aider les victimes des dons de l’Église de l’Unification

TOKYO (AP) – Le parlement japonais a promulgué samedi une loi visant à restreindre les sollicitations malveillantes de dons par des groupes religieux et autres, qui cible principalement l’Église de l’Unification, dont les tactiques de collecte de fonds et les liens étroits avec le parti au pouvoir ont provoqué l’indignation du public.

Les liens de plusieurs décennies du groupe religieux basé en Corée du Sud avec le Parti libéral démocrate au pouvoir au Japon ont fait surface après l’assassinat en juillet de l’ancien dirigeant Shinzo Abe. Le Premier ministre Fumio Kishida, dont les cotes de soutien ont chuté, a cherché à calmer la fureur du public face à sa gestion du scandale et a remplacé trois ministres du Cabinet – un sur ses liens avec l’église, un autre sur une gaffe de la peine capitale et un troisième sur des problèmes de financement politique.

La nouvelle loi, approuvée lors de la session parlementaire de clôture de cette année, permet aux croyants, aux autres donateurs et à leurs familles de demander le retour de leur argent et interdit aux groupes religieux et autres organisations de solliciter des fonds par la coercition, les menaces ou de lier les dons au salut spirituel.

L’adoption de la loi était l’une des principales priorités de Kishida. Il devrait expliquer la loi lors d’une conférence de presse plus tard samedi.

Abe a été tué par balle lors d’un rassemblement de campagne en plein air en juillet. Le suspect a déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison de ses liens apparents avec l’église. Une lettre et des publications sur les réseaux sociaux attribuées au suspect indiquaient que d’importants dons de sa mère à l’église avaient mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

Une enquête policière a révélé des liens répandus entre l’église et les membres du parti au pouvoir sur des intérêts communs dans des causes anticommunistes et conservatrices.

L’affaire a également mis en lumière la souffrance des enfants des fidèles de l’église, y compris certains qui disent avoir été forcés de rejoindre l’église ou ont été laissés dans la pauvreté ou négligés par la dévotion de leurs parents. De nombreux critiques considèrent l’église comme une secte en raison des difficultés financières et mentales rencontrées par les fidèles et leurs familles.

Le ministère de l’Éducation, qui est chargé des questions religieuses, a officiellement ouvert une enquête sur l’église. Cela pourrait potentiellement conduire à une décision de justice révoquant le statut juridique du groupe, bien que l’église puisse continuer son activité religieuse.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales enquête séparément sur des adoptions douteuses impliquant des centaines d’enfants parmi les fidèles de l’église.

Les législateurs de l’opposition qui ont proposé des mesures plus sévères ont accusé Kishida d’être laxiste et lent parce que le partenaire de coalition de son parti, Komeito, est soutenu par la secte bouddhiste Soka Gakkai.

Certains experts disent que la loi manque de mordant, y compris les limites de dons, la protection des enfants des membres de l’église et la considération pour ceux qui auraient subi un lavage de cerveau pour rejoindre le groupe et faire des dons importants.

Kishida a déclaré qu’il n’avait aucun lien avec l’église et a promis que son parti couperait tous ces liens.

L’Église de l’Unification, fondée en Corée du Sud en 1954 par Sun Myung Moon, a obtenu le statut légal d’organisation religieuse au Japon en 1968 au milieu d’un mouvement anticommuniste soutenu par le grand-père d’Abe, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi.

Depuis les années 1980, l’église a été accusée de tactiques commerciales et de recrutement sournoises, y compris le lavage de cerveau des membres pour qu’ils fassent d’énormes dons à Moon, ruinant souvent leurs finances et leurs familles.

Le groupe a reconnu des cas de dons “excessifs”, mais affirme que le problème a depuis été atténué depuis plus d’une décennie et a récemment promis de nouvelles réformes.

Les experts disent que les fidèles japonais sont invités à payer pour les péchés commis par leurs ancêtres pendant la domination coloniale japonaise de 1910-1945 sur la péninsule coréenne, et que la majorité du financement mondial de l’église provient du Japon.

Mari Yamaguchi, Associated Press