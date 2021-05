Le Japon prolongera l’urgence du coronavirus jusqu’à un mois avant les Jeux olympiques de Tokyo

Le Japon prolongera vendredi l’état d’urgence du coronavirus à Tokyo et dans d’autres régions jusqu’à un mois seulement avant les Jeux olympiques, ce qui est susceptible d’alimenter les inquiétudes quant à savoir si les Jeux peuvent se dérouler en toute sécurité.

Tokyo et neuf autres régions du pays font actuellement l’objet d’ordonnances d’urgence qui impliquent principalement la fermeture anticipée des bars et des restaurants et leur interdiction de vendre de l’alcool.

L’urgence était censée expirer fin mai dans la plupart des endroits, mais le gouvernement dit maintenant qu’il a besoin de plus de temps pour contrôler une quatrième vague d’infections.

« Le niveau global (d’infections) continue d’être très élevé », a déclaré vendredi Yasutoshi Nishimura, le ministre chargé de la réponse aux coronavirus.

« Compte tenu de cette situation, nous pensons qu’il est nécessaire de prolonger l’état d’urgence. »

Vendredi, le groupe consultatif du gouvernement a approuvé une prolongation jusqu’au 20 juin, un peu plus d’un mois avant l’ouverture des Jeux olympiques reportés en cas de pandémie le 23 juillet. Une annonce officielle est attendue plus tard.

Cette décision intervient alors que le public japonais est toujours fermement opposé à la tenue des Jeux de 2020 cet été. Ces dernières semaines, des hommes d’affaires de premier plan et même un journal sponsorisant les Jeux olympiques ont demandé l’annulation de l’événement.

Mais les organisateurs et les responsables japonais affirment que les Jeux se poursuivront, citant de nombreux règlements visant à assurer la sécurité des participants et du public.

« Souche olympique »

Jeudi, Naoto Ueyama, président de l’Union des médecins mineurs du Japon, a averti que les Jeux pourraient produire une « souche olympique de Tokyo » de coronavirus et a demandé une annulation pour éviter une « catastrophe ».

Haruo Ozaki, chef de la plus grande association médicale de Tokyo avec plus de 20 000 membres, a déclaré que les organisateurs devraient interdire tous les spectateurs à un « minimum ».

Les fans étrangers ont déjà été interdits et une décision sur les spectateurs nationaux est attendue à la fin du mois prochain.

Même dans l’état d’urgence actuel, les sites sportifs au Japon sont autorisés à accueillir 5 000 spectateurs ou 50 % de leur capacité, selon la plus petite des deux.

Les officiels ont essayé de faire passer le message que les Jeux ont lieu et seront sûrs, annonçant récemment que la grande majorité des personnes du village olympique seront vaccinées.

Malgré les sondages négatifs et les avertissements contre les Jeux, les manifestations contre l’événement n’attirent que quelques dizaines de personnes.

L’équipe australienne de softball devrait arriver la semaine prochaine pour commencer à s’entraîner au Japon, et les athlètes japonais et le personnel olympique commenceront à recevoir des vaccins à partir du 1er juin.

Ils sauteront la file d’attente dans le déploiement lent du vaccin au Japon, les vaccins n’étant actuellement disponibles que pour les travailleurs médicaux et les personnes âgées.

Un peu plus de six pour cent de la population a jusqu’à présent reçu une première dose, avec moins de 2,5 pour cent complètement vaccinés.

La lenteur du rythme a mis la pression sur le Premier ministre Yoshihide Suga, qui a été nommé après la démission de Shinzo Abe l’année dernière et doit faire face à des élections à l’automne.

Le Japon a connu une épidémie de virus relativement faible, avec environ 12 500 décès, ce qui lui a permis d’éviter des blocages sévères.

Mais le gouvernement de Suga a été critiqué pour sa réponse à la pandémie, et les sondages montrent un fort mécontentement à l’égard du déploiement du vaccin en particulier.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici