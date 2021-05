Le Japon prolonge l’urgence virale jusqu’à un mois avant les Jeux olympiques de Tokyo

Le gouvernement japonais a prolongé vendredi une urgence de coronavirus à Tokyo et dans d’autres parties du pays jusqu’à un mois seulement avant les Jeux olympiques, alimentant des doutes quant à savoir si les Jeux peuvent se dérouler en toute sécurité.

Les organisateurs ont déclaré qu’ils attendraient maintenant pour décider d’autoriser ou non les fans locaux aux Jeux jusqu’à la fin de l’urgence le 20 juin, quelques semaines seulement avant la cérémonie d’ouverture.

Les fans d’outre-mer ont déjà été interdits, dans une décision sans précédent alors que les organisateurs se battent pour convaincre le public sceptique du Japon que les Jeux peuvent avoir lieu et seront sûrs.

Le Japon a connu une épidémie de virus relativement faible, avec environ 12 500 décès, et a évité des blocages difficiles. Mais une quatrième vague a poussé le gouvernement à mettre en place des mesures d’urgence dans 10 régions dont la capitale.

Les mesures limitent principalement la vente d’alcool dans les bars et restaurants et leur demandent de fermer tôt, tout en encourageant le télétravail et en plafonnant le nombre d’audiences lors des événements.

« Le nombre de nouveaux cas est en baisse depuis le milieu du mois mais la situation reste incertaine », a déclaré le Premier ministre Yoshihide Suga, annonçant la prolongation.

Les experts craignent que la levée des restrictions trop tôt ne crée une poussée à l’approche des Jeux.

Cette décision signifie que Tokyo et neuf autres régions du pays seront en état d’urgence jusqu’au 20 juin, jetant un nouveau doute sur les perspectives des Jeux olympiques reportés en cas de pandémie.

Le chef de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré aux journalistes qu’avec les mesures prises, « nous nous attendons à ce que la situation de l’infection s’améliore ».

Mais elle a reconnu qu’une décision sur les fans locaux, initialement attendue début juin, ne serait désormais prise qu’à la fin du mois.

« Une fois l’état d’urgence levé, nous évaluerons le nombre de spectateurs que nous pourrons autoriser », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il pourrait y avoir des règles différentes pour les sites intérieurs et extérieurs et que la décision serait basée sur les directives du gouvernement.

Même dans l’état d’urgence actuel, les sites sportifs au Japon sont autorisés à accueillir 5 000 spectateurs ou 50 % de leur capacité, selon la plus petite des deux.

Avertissement « catastrophe »

Les organisateurs vont de l’avant avec les préparatifs des Jeux, et les premiers athlètes – l’équipe australienne de softball – arriveront la semaine prochaine.

L’opposition au Japon reste forte, des experts médicaux et des chefs d’entreprise appelant à l’annulation.

Jeudi, Naoto Ueyama, président d’un petit syndicat de médecins, a averti que les Jeux pourraient produire une « souche olympique de Tokyo » de coronavirus et a demandé une annulation pour éviter une « catastrophe ».

Haruo Ozaki, chef de la plus grande association médicale de Tokyo avec plus de 20 000 membres, a déclaré que les organisateurs devraient interdire tous les spectateurs à un « minimum ».

Suga, s’exprimant lors d’une conférence de presse, a déclaré qu’il était « conscient que beaucoup expriment leurs inquiétudes et leurs préoccupations concernant les Jeux olympiques ».

Il a déclaré que le nombre de participants étrangers serait réduit au minimum et que les athlètes n’auraient aucune interaction avec le public japonais.

« Nous écoutons ces voix et nous nous préparons pour des Jeux olympiques sûrs et sécurisés », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les officiels ont essayé de faire passer le message que les Jeux ont lieu et seront sûrs, annonçant récemment que la grande majorité des personnes du village olympique seront vaccinées.

Et malgré les sondages négatifs et les avertissements contre les Jeux, les manifestations contre l’événement n’attirent que quelques dizaines de personnes.

Les athlètes japonais et le personnel olympique commenceront à recevoir des vaccins à partir du 1er juin. Ils sauteront la file d’attente dans la lenteur du déploiement des vaccins au Japon, les vaccins n’étant actuellement disponibles que pour les travailleurs médicaux et les personnes âgées.

Un peu plus de six pour cent de la population a jusqu’à présent reçu une première dose, avec moins de 2,5 pour cent complètement vaccinés.

Suga a déclaré vendredi que le pays était en passe d’administrer un million de doses par jour à partir de la mi-juin, contre environ 400 000 par jour en moyenne actuellement.

La lenteur du rythme a accru la pression sur Suga, qui a été nommé après la démission de Shinzo Abe l’année dernière et fait face à sa première élection en tant que Premier ministre à l’automne.

Son gouvernement a été critiqué pour sa réponse à la pandémie, et les sondages montrent un fort mécontentement à l’égard du déploiement du vaccin en particulier.

