Le Premier ministre japonais a annoncé une prolongation de l’état d’urgence du pays jusqu’au 7 mars, les hôpitaux restant inondés de cas graves et la campagne de vaccination du pays n’ayant pas encore commencé.

«Nous vous demandons de rester un peu plus longtemps pour que nous puissions établir fermement une tendance à la baisse des infections», Le Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré mardi lors d’une conférence de presse. « Mais grâce aux mesures et à la coopération du peuple japonais, nous commençons à voir des résultats clairs. »

Le décret d’urgence couvre la capitale et neuf autres zones où les infections à Covid-19 restent élevées. Il demande aux citoyens de ne pas faire de sorties inutiles, aux restaurants et aux bars de fermer à 20 heures et aux entreprises de faire travailler leurs employés à domicile. Cela limite également le nombre de personnes autorisées à assister aux événements.

Bien que les mesures soient considérablement moins strictes qu’elles ne l’étaient au printemps 2020, les restrictions semblent fonctionner. Lundi, Tokyo a signalé 393 cas de Covid-19, en baisse par rapport au pic en une journée de 2447 lorsque l’urgence actuelle a été déclarée le 7 janvier.

Les hôpitaux de la capitale ont été submergés par la résurgence d’un virus, les experts avertissant qu’il faudra du temps pour que la situation s’améliore.

Le gouvernement japonais a été critiqué pour avoir tardé à lancer son programme de vaccination, certains experts prévoyant que le pays n’obtiendra l’immunité collective que des mois après la tenue des Jeux olympiques.

Suga a déclaré que les autorités commenceraient à vacciner les travailleurs de la santé à la mi-février dans le but de renverser le cours de la pandémie.

Les autorités ont enregistré plus de 380 000 cas depuis le début de la pandémie et près de 5 800 décès liés à Covid-19.

