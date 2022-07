Le Japon prolonge la détention de l’assassin présumé d’Abe

Abe, l’un des politiciens les plus influents du Japon, a été assassiné le 8 juillet dans la ville occidentale de Nara, choquant une nation connue pour sa sécurité et son contrôle strict des armes à feu.

L’assassin présumé, Tetsuya Yamagami, 41 ans, a été arrêté immédiatement après la fusillade et a été détenu pour interrogatoire. Il peut être détenu jusqu’au 29 juillet, date à laquelle les procureurs doivent décider s’ils doivent officiellement porter plainte pour meurtre.

La police préfectorale de Nara a déclaré que Yamagami, qui avait servi dans la marine japonaise au début des années 2000, avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait tué Abe en raison de rumeurs de liens entre l’ancien Premier ministre et un groupe religieux qu’il détestait. Yamagami aurait été affligé parce que les dons massifs de sa mère à l’Église de l’Unification ont mis la famille en faillite.

Au cours du week-end, la police a obtenu une lettre qu’ils pensent que Yamagami avait envoyée à un journaliste la veille de l’attaque, décrivant comment les dépenses excessives de sa mère ont détruit et ruiné sa famille en raison de son dévouement à l’église. Il a dit que l’expérience “a déformé toute ma vie”.

Dans la lettre dactylographiée d’une page, le suspect aurait déclaré qu’Abe n’était pas sa cible essentielle même s’il se sentait amer envers lui. Il a dit qu’Abe n’était qu’un des “sympathisants” de l’église et qu’il serait impossible de tuer tous les membres de la famille fondatrice de l’église – faisant allusion à sa décision de cibler Abe à la place.

Yamagami aurait déclaré dans la lettre qu’il n’avait plus la capacité de réfléchir aux conséquences politiques que la mort d’Abe pourrait entraîner.

La police a déclaré que le suspect avait testé ses puissants pistolets artisanaux au moins deux fois – dans les montagnes et ciblant une branche locale de l’Église de l’Unification.

Mardi, Ryo Sakai, chef de la Force d’autodéfense maritime, a déclaré aux journalistes que ses troupes coopéraient pleinement aux enquêtes de la police. Yamagami, qui a été affecté à un destroyer basé à Hiroshima, a probablement acquis plus de connaissances sur les armes à feu que les citoyens ordinaires, même si la formation de la marine n’implique pas d’armes à la main.

Le Premier ministre Fumio Kishida a demandé aux membres du parti au pouvoir de s’unir pour surmonter les difficultés au milieu d’une spéculation croissante sur une lutte de pouvoir entre les membres de l’aile du parti d’Abe – la plus importante parmi les libéraux démocrates – sur qui devrait diriger la faction.

Mardi, les hauts responsables du LDP ont appelé les membres à se préparer à des funérailles d’État pour Abe. Un enterrement plus petit dans un temple bouddhiste de Tokyo a eu lieu mardi dernier et Abe a été incinéré, mais Kishida a annoncé des plans pour des funérailles nationales à l’automne lors d’un événement qui servira également de rassemblement diplomatique. La mort d’Abe a suscité les condoléances des représentants de plus de 100 pays.