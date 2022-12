Le Japon produit une autre surprise pour surclasser l’Espagne mais les deux équipes atteignent les huitièmes de finale

L’Espagne s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde jeudi malgré une défaite 2-1 contre le Japon, qui a remarquablement remporté le Groupe E lors d’une soirée en montagnes russes qui a vu l’Allemagne quadruple championne éliminée.

Le Japon a remporté un autre triomphe incroyable après avoir battu l’Allemagne lors de son match d’ouverture, avec sa progression du “groupe de la mort” l’une des plus grandes réalisations de l’histoire du football du pays.

Pendant quelques minutes à couper le souffle, l’Espagne était sur le point de sortir alors que le Costa Rica menait dans l’autre match, mais les champions de 2010 se sont faufilés après que l’Allemagne leur ait rendu service en revenant battre Los Ticos.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’Espagne et l’Allemagne ont terminé avec quatre points chacune, mais La Roja a progressé à la différence de buts.

Alvaro Morata a envoyé l’Espagne en tête dès le début avec une tête imposante, mais le Japon a riposté de façon spectaculaire au début de la seconde période.

Les buts de Ritsu Doan et Ao Tanaka les ont vus faire un retour sensationnel, tout comme ils l’ont fait contre l’Allemagne.

Le but de Tanaka a été très controversé après que les officiels se soient appuyés sur VAR pour décider que Kaoru Mitoma avait gardé le ballon en jeu à un cheveu pour le mettre en place.

L’Espagne a eu du mal à se créer des occasions contre une défense japonaise fidèle dans les phases finales, les Asiatiques étant conscients que concéder un autre but les verrait éliminés.

Les joueurs japonais se sont effondrés à plein temps pour célébrer, épuisés et ravis, tandis que les remplaçants ont couru pour célébrer.

L’Espagne affrontera le Maroc en huitièmes de finale, tandis que le Japon affrontera la Croatie.

– Soirée montagnes russes –

Les deux équipes ont effectué cinq changements, Luis Enrique faisant venir Morata pour mener la ligne, et donnant à Alejandro Balde et Nico Williams leurs débuts complets.

Le Japon a commencé avec cinq à l’arrière, espérant tenir l’Espagne à distance, mais a poussé haut en attaque pour essayer de capitaliser sur toutes les erreurs.

L’Espagne est parfois coupable d’erreurs défensives flagrantes et Pau Torres l’a illustré avec une touche bâclée qui a conduit à la première chance du Japon, tirée dans le filet latéral par Junya Ito.

Lire aussi | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : l’entraîneur du Brésil, Tite, souhaite une “bonne santé” à Pelé

Morata a envoyé La Roja en tête à la 12e minute avec une tête imposante du centre de Cesar Azpilicueta, ravivant la connexion qui a parfois fonctionné à Chelsea après l’arrivée de l’attaquant en 2017.

L’entraîneur japonais Hajime Moriyasu a remplacé les inefficaces Takefuso Kubo et Yuto Nagatomo à la pause par Mitoma et Doan, et cela a rapporté des dividendes instantanés.

Balde a perdu le ballon sous la pression et du bord de la surface, l’ailier Doan a martelé Unai Simon, qui aurait peut-être fait plus pour le garder à l’écart.

Trois minutes plus tard et le Japon avait renversé le match, Tanaka rentrant chez lui depuis la ligne de but après que Mitoma ait miraculeusement gardé le ballon en jeu alors qu’il le traversait – selon VAR.

L’Espagne a été choquée et a eu du mal à réagir, Luis Enrique effectuant une série de remplacements pour tenter de reprendre le contrôle.

L’entraîneur, seul et juché à la lisière de sa surface technique, ignorait que pendant quelques instants son équipe risquait l’élimination, lorsque le Costa Rica a pris l’avantage face à l’Allemagne dans l’autre match pour mener 2-1.

L’Espagne a survécu, progressant grâce à sa différence de buts supérieure, lors d’une nuit bien plus terrifiante qu’elle ne l’avait prévu – et le Japon a obtenu un exploit extrêmement improbable.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici