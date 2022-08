Le Japon procède à des arrestations pour des soupçons de corruption aux JO de Tokyo

Un ancien membre du conseil d’administration du comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo et trois personnes d’une entreprise de vêtements qui était un sponsor surprise des Jeux de 2020 ont été arrêtés mercredi pour des soupçons de corruption.

Haruyuki Takahashi, 78 ans, ancien cadre de la société de publicité Dentsu, est soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin de l’ancien directeur d’Aoki Holdings Inc. et de deux employés de l’entreprise, a indiqué le bureau du procureur.

Aoki, qui produit des “costumes de recrutement” que les jeunes fraîchement sortis de l’école portent pour les entretiens d’embauche et leurs premiers emplois, a été un choix surprise pour habiller l’équipe olympique japonaise lorsque d’autres nations avaient de grandes marques de mode concevant les tenues de leurs athlètes.

La corruption présumée, d’un montant total de 51 millions de yens (380 000 $ US) déposés sur un compte bancaire de la société de Takahashi d’octobre 2017 à mars de cette année, serait liée au parrainage des jeux et des produits liés aux Jeux olympiques, ont déclaré les procureurs du district de Tokyo. dans un rapport.

Bien que la corruption au plus haut niveau parmi les officiels olympiques ait longtemps fait l’objet de rumeurs, l’arrestation porte un coup aux ambitions olympiques du Japon.

Takahashi est crédité d’avoir décroché 3 milliards de dollars de parrainages locaux pour les Jeux de Tokyo. Dentsu est un acteur clé dans de nombreux grands événements japonais, y compris les Jeux olympiques. Le Japon poursuit également les Jeux olympiques d’hiver de 2030 pour Sapporo.

Takahashi a quitté le conseil d’administration de Dentsu en 2009, mais a continué à exercer une influence considérable dans le secteur de la publicité et de l’organisation d’événements au Japon et a dirigé sa propre entreprise.

Aoki a déclaré qu’il examinait toujours la question et n’avait pas de commentaire immédiat. Le Comité olympique japonais n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

Les médias japonais ont rapporté que Takahashi avait nié tout acte répréhensible, soulignant qu’il avait été payé pour des services de conseil.

Hironori Aoki, 83 ans, fondateur d’Aoki, son frère cadet et adjoint de la société Takahisa Aoki, 76 ans, et Katsuhisa Ueda, 40 ans, cadre d’une société du groupe, ont également été arrêtés, ont indiqué les procureurs. Les paiements douteux ont été effectués plus de 50 fois, ont-ils déclaré.

Les procureurs avaient fait une descente au domicile de Hironori Aoki à Tokyo le mois dernier. La spéculation grandit, il pourrait y avoir encore plus d’arrestations. Seiko Hashimoto, un législateur qui était en charge des Jeux olympiques de Tokyo, a promis de coopérer à l’enquête.

Tokyo a accueilli les Jeux de 2020, qui comprenaient les Jeux paralympiques, avec beaucoup de fanfare – ainsi que des critiques, en particulier sur les coûts de la montgolfière – à l’été 2021. L’événement a été reporté d’un an et s’est tenu sans vente de billets au public en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela a été une déception, car les jeux étaient censés augmenter les revenus du tourisme et mettre en lumière les prouesses du Japon de la même manière que les Jeux olympiques de Tokyo en 1964.

Le prix officiel des derniers Jeux de Tokyo était de 13 milliards de dollars, principalement de l’argent public. C’était le double de l’estimation initiale lorsque le Comité international olympique avait attribué l’événement à Tokyo, mais moins que les 25 milliards de dollars que certains avaient prédits.